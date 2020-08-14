Меркантильность поставщиков: в магазинах гречка подорожала до 80%

Гречневая крупа оказалась наиболее подорожавшим продовольственным товаром за последнее время. Розничная цена гречки в июле, согласно Росстату, подскочила по сравнению с прошлым годом более чем в 1,7 раза примерно до 87 рублей за 1 килограмм. По суждению экспертов, не последнюю роль в перебоях с поставкой гречихи в розницу сыграли меркантильные интересы поставщиков. Гречка и другие крупы в РФ есть в достаточных количествах, а это значит, что дефицит и рост цен созданы искусственно.

Генеральный директор компании «Прозерно» Владимир Петриченко рассказал NEWS.ru, что оптовый рынок гречихи живёт сам по себе — цены на нём могут быть низкими при повышенных розничных. Хотя, в настоящее время, некоторый рост цен на оптовом рынке также фиксируется, отметил эксперт. Причём по сравнению с прошлым годом он также существенный: год назад цена была в два раза ниже, сказал Петриченко. По его словам, ажиотажа на гречку сейчас нет и не будет, поскольку россияне «очень сильно» закупились ещё карантинной весной в ожидании дефицита и роста цен на крупу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скачок цены на потребительском рынке в июле обусловлен резким повышением стоимости гречневой крупы в начале месяца в звене производства, объясняет замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Так, в первой декаде июля в Алтайском крае, являющемся крупнейшем производителем данной крупы, средняя цена производителей выросла до 52,9 тыс. руб./т по сравнению с 44,8 тыс. руб./т в конце июня.

Основная причина — значительный рост стоимости гречихи. Многие держатели данной культуры в этот период приостановили реализацию оставшихся запасов в ожидании дальнейшего повышения цен. Причина — информация о возможной гибели части посевов из-за жары и засухи в Алтайском крае. Крупозаводы, не имевшие достаточных объёмов сырья, вынуждены были закупать зерно по более высоким ценам. Ирина Глазунова замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

В конце июля, напоминает эксперт ИКАР, были опубликованы данные Росстата о расширении посевов гречихи в 2020 году. Кроме того, стало понятно, что потери урожая гречихи в Алтайском крае могут оказаться не очень большими. В итоге цены на эту культуру начали снижаться, что отразилось на ценах на гречневую крупу, указывает специалист.

Посредники в лице оптовых компаний и розничных сетей на данный момент в совокупности накручивают до 80% от отпускных цен производителей, отметили в беседе с NEWS.ru эксперты международного журнала «Промышленный Вестник». Причём, по их словам, воспрепятствовать этому могут только регулирующие органы: сохранение и стабилизация цены возможно только за счёт применения нерыночных методов. Вмешательство государства в ценообразование на гречку излишним не будет, особенно в сложной ситуации с коронавирусом, убеждены специалисты «ПВ».

Гречиху выращивают преимущественно в России, где и потребляют, поэтому колебания на них более значительны как в пике, так и при падении цен, поясняет исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Если рассматривать сырьевую составляющую для перерабатывающих предприятий, то в настоящий момент действительно зафиксирован локальный максимум цен в апреле и мае, с последующим резким снижением. Для пищевых предприятий конец марта, апрель оказались настоящим испытанием: работая 24 часа в сутки и 7 дней в неделю они поставляли по ценам февраля сетевому ритейлу, при том, что сырье выросло в цене почти в два раза. Были обнулены все запасы складские запасы сырья и готовой продукции. Дмитрий Востриков исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз»

Безусловно, надо понимать, что пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничительные меры в этом году заметно повысили спрос на продовольственные товары длительного хранения. Согласно данным Росстата, в лидерах прироста цены с начала года (с 9 января по 10 августа) оказались гречка (+33,3%), сахар (+20,2%), рис (+15,8%), мука пшеничная (+9%), макаронные изделия (+8,3%), мясные консервы (+7,1%), а также морковь (+63%), картофель (+48,6%) и капуста (+24,9%). Такой тренд был обусловлен желанием потребителей создать резервы на случай жесткого карантина и закрытия магазинов.

Гречневая же крупа выступает своеобразным флагманом стратегических продовольственных запасов в России. Это обусловлено длительными сроками хранения крупы, популярностью блюд из нее в ряде стран постсоветского пространства, сытностью, а также возможностью её готовки в экстремальных условиях (ее можно даже не варить, а залить кипятком или водой). Наиболее высокие темпы роста цены на гречку в этом году наблюдались с конца марта по конец мая — период наиболее жестких карантинных ограничений и обусловленной ограничениями паникой. После этого рост цен вроде бы успокоился.

По прогнозу специалиста по продовольствию и аналитика-разработчика систем анализа больших данных Евгения Хмельницкого, вероятность возобновления «карантинных» темпов роста цены тесно связана с вероятностью новой волны коронавируса и введения новых ограничительных мер. Однако, полагает он, «вторая волна» окажет меньшее влияние на цены, поскольку население уже имеет некий опыт существования в период карантина.

В целом многие из опрошенных экспертов, оснований для значимого роста цены в будущем не видят, однако давление на рынок оказывают «туманные» прогнозы на урожай, вызывающие текущие цены от аграриев — поставщиков крупы. Как поведут себя далее цены на гречку, будет зависеть от урожая гречихи и от того, как на объём валового сбора повлияет засуха на Алтае. Также стоит иметь в виду, что рынок гречневой крупы слабо консолидирован и потому в большей степени подвержен спекулятивным настроениям отдельно взятых хозяйств-производителей сырья, которые могут приостанавливать отгрузки с элеваторов переработчикам в ожидании лучшей цены.

Ну а пока рынок замер, и цены относительно стабилизировались в ожидании нового урожая, отмечают экономисты.