Меркантильность поставщиков: в магазинах гречка подорожала до 80%

Гречневая крупа оказалась наиболее подорожавшим продовольственным товаром за последнее время. Розничная цена гречки в июле, согласно Росстату, подскочила по сравнению с прошлым годом более чем в 1,7 раза примерно до 87 рублей за 1 килограмм. По суждению экспертов, не последнюю роль в перебоях с поставкой гречихи в розницу сыграли меркантильные интересы поставщиков. Гречка и другие крупы в РФ есть в достаточных количествах, а это значит, что дефицит и рост цен созданы искусственно.
Генеральный директор компании «Прозерно» Владимир Петриченко рассказал NEWS.ru, что оптовый рынок гречихи живёт сам по себе — цены на нём могут быть низкими при повышенных розничных. Хотя, в настоящее время, некоторый рост цен на оптовом рынке также фиксируется, отметил эксперт. Причём по сравнению с прошлым годом он также существенный: год назад цена была в два раза ниже, сказал Петриченко. По его словам, ажиотажа на гречку сейчас нет и не будет, поскольку россияне «очень сильно» закупились ещё карантинной весной в ожидании дефицита и роста цен на крупу.
Скачок цены на потребительском рынке в июле обусловлен резким повышением стоимости гречневой крупы в начале месяца в звене производства, объясняет замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Так, в первой декаде июля в Алтайском крае, являющемся крупнейшем производителем данной крупы, средняя цена производителей выросла до 52,9 тыс. руб./т по сравнению с 44,8 тыс. руб./т в конце июня.
Основная причина — значительный рост стоимости гречихи. Многие держатели данной культуры в этот период приостановили реализацию оставшихся запасов в ожидании дальнейшего повышения цен. Причина — информация о возможной гибели части посевов из-за жары и засухи в Алтайском крае. Крупозаводы, не имевшие достаточных объёмов сырья, вынуждены были закупать зерно по более высоким ценам.
В конце июля, напоминает эксперт ИКАР, были опубликованы данные Росстата о расширении посевов гречихи в 2020 году. Кроме того, стало понятно, что потери урожая гречихи в Алтайском крае могут оказаться не очень большими. В итоге цены на эту культуру начали снижаться, что отразилось на ценах на гречневую крупу, указывает специалист.
Посредники в лице оптовых компаний и розничных сетей на данный момент в совокупности накручивают до 80% от отпускных цен производителей, отметили в беседе с NEWS.ru эксперты международного журнала «Промышленный Вестник». Причём, по их словам, воспрепятствовать этому могут только регулирующие органы: сохранение и стабилизация цены возможно только за счёт применения нерыночных методов. Вмешательство государства в ценообразование на гречку излишним не будет, особенно в сложной ситуации с коронавирусом, убеждены специалисты «ПВ».
Гречиху выращивают преимущественно в России, где и потребляют, поэтому колебания на них более значительны как в пике, так и при падении цен, поясняет исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Если рассматривать сырьевую составляющую для перерабатывающих предприятий, то в настоящий момент действительно зафиксирован локальный максимум цен в апреле и мае, с последующим резким снижением. Для пищевых предприятий конец марта, апрель оказались настоящим испытанием: работая 24 часа в сутки и 7 дней в неделю они поставляли по ценам февраля сетевому ритейлу, при том, что сырье выросло в цене почти в два раза. Были обнулены все запасы складские запасы сырья и готовой продукции.
Безусловно, надо понимать, что пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничительные меры в этом году заметно повысили спрос на продовольственные товары длительного хранения. Согласно данным Росстата, в лидерах прироста цены с начала года (с 9 января по 10 августа) оказались гречка (+33,3%), сахар (+20,2%), рис (+15,8%), мука пшеничная (+9%), макаронные изделия (+8,3%), мясные консервы (+7,1%), а также морковь (+63%), картофель (+48,6%) и капуста (+24,9%). Такой тренд был обусловлен желанием потребителей создать резервы на случай жесткого карантина и закрытия магазинов.
Гречневая же крупа выступает своеобразным флагманом стратегических продовольственных запасов в России. Это обусловлено длительными сроками хранения крупы, популярностью блюд из нее в ряде стран постсоветского пространства, сытностью, а также возможностью её готовки в экстремальных условиях (ее можно даже не варить, а залить кипятком или водой). Наиболее высокие темпы роста цены на гречку в этом году наблюдались с конца марта по конец мая — период наиболее жестких карантинных ограничений и обусловленной ограничениями паникой. После этого рост цен вроде бы успокоился.
По прогнозу специалиста по продовольствию и аналитика-разработчика систем анализа больших данных Евгения Хмельницкого, вероятность возобновления «карантинных» темпов роста цены тесно связана с вероятностью новой волны коронавируса и введения новых ограничительных мер. Однако, полагает он, «вторая волна» окажет меньшее влияние на цены, поскольку население уже имеет некий опыт существования в период карантина.
В целом многие из опрошенных экспертов, оснований для значимого роста цены в будущем не видят, однако давление на рынок оказывают «туманные» прогнозы на урожай, вызывающие текущие цены от аграриев — поставщиков крупы. Как поведут себя далее цены на гречку, будет зависеть от урожая гречихи и от того, как на объём валового сбора повлияет засуха на Алтае. Также стоит иметь в виду, что рынок гречневой крупы слабо консолидирован и потому в большей степени подвержен спекулятивным настроениям отдельно взятых хозяйств-производителей сырья, которые могут приостанавливать отгрузки с элеваторов переработчикам в ожидании лучшей цены.
Ну а пока рынок замер, и цены относительно стабилизировались в ожидании нового урожая, отмечают экономисты.
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