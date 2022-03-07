В Европе установлен новый рекорд цены на газ в $3700 за тысячу кубометров

Фьючерсы на европейском рынке газа продолжают ставить новые рекорды. Так, за несколько часов работы биржи исторический максимум обновлён несколько раз. На данный момент преодолена отметка в $3700 за тысячу кубометров, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Уже на момент начала торгов апрельские фьючерсы по индексу хаба TTF продавались за $2366,8 за тысячу кубометров, затем за несколько минут цена возросла до $2500, после чего превысила уровень в $2700.

Однако вскоре и эта стоимость изменилась до $3200 за тысячу кубов, но также ненадолго. Сейчас цена газа составляет $3700 за тысячу кубометров.

Также 7 марта цена барреля нефти марки Brent превысила отметку $130. Таким образом был преодолён пиковый показатель 2012 года $128 за баррель.

По словам немецкого экономиста Даниэля Стелтера, подобная ситуация на энергетическом рынке Европы может иметь два варианта развития, и оба они негативные. В частности, по его мнению, в лучшем варианте речь идет о стагфляции, когда рост цен будет значительным при стагнации экономики стран ЕС. Худший вариант предполагает двузначные темпы роста инфляции и полное разрушение экономической системы Запада.