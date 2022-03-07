В Европе установлен новый рекорд цены на газ в $3700 за тысячу кубометров

Фьючерсы на европейском рынке газа продолжают ставить новые рекорды. Так, за несколько часов работы биржи исторический максимум обновлён несколько раз. На данный момент преодолена отметка в $3700 за тысячу кубометров, об этом говорят данные лондонской биржи ICE.
Уже на момент начала торгов апрельские фьючерсы по индексу хаба TTF
Однако вскоре и эта стоимость изменилась до $3200 за тысячу кубов, но также ненадолго. Сейчас цена газа составляет $3700 за тысячу кубометров.
Также 7 марта цена барреля нефти марки Brent превысила отметку $130. Таким образом был преодолён пиковый показатель 2012 года $128 за баррель.
По словам немецкого экономиста Даниэля Стелтера, подобная ситуация на энергетическом рынке Европы может иметь два варианта развития, и оба они негативные. В частности, по его мнению, в лучшем варианте речь идет о стагфляции, когда рост цен будет
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