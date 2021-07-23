Украине никто не предлагал покупать российский газ, сообщил «Газпром»

«Газпром» ответил «Нафтогазу» на заявление о закупках российского газа. Пресс-служба российской компании заметила, что Украине никто и не предлагал покупать газ из России. Слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о транзите через Украину после 2024 года касались закупок со стороны ЕС по новым контрактам.

Комментарий Алексея Миллера адресован нашим партнёрам из стран Евросоюза, в первую очередь — немецким, — сказали в «Газпроме».

Дело в том, что глава «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал, что Россия навязывает Киеву свой газ «по завышенным ценам». Но Миллер не принуждал Украину покупать газ у РФ, речь шла только о транзите после 2024 года. В этой связи «Газпром» больше беспокоит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза, уточнили в пресс-службе.

22 июля глава «Газпрома» сообщил, что вопрос об увеличении объёма транзита должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Германия, по его словам, должна участвовать в этих переговорах именно по причине планов Европы по декарбонизации.