Киев отменил специальный брифинг с участием премьер-министра Алексея Гончарука, руководства компании «Нафтогаз Украины» и Минэнерго, посвящённый вопросу газовых договорённостей с Россией. Обсуждение было запланировано на вечер понедельника, а назначенное время переносилось несколько раз.
Представитель аппарата правительства Украины объяснил отмену мероприятия «затянувшимся процессом оформления договорённостей»,
В брифинге, помимо Гончарука, должны были принять участие глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, исполнительный директор компании Юрий Витренко и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель, по данным украинских СМИ.
Ранее NEWS.ru писал, что украинский кабмин разрешил «Нафтогазу» урегулировать газовые споры с российским «Газпромом». Кроме того, правительство позволило сырьевому гиганту подписать с Москвой контракт на транзит голубого топлива сроком на пять лет — с 2020 по 2024 год.
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