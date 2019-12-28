https://static.news.ru/photo/c013f4e8-f211-11e9-9b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев отменил специальный брифинг с участием премьер-министра Алексея Гончарука, руководства компании «Нафтогаз Украины» и Минэнерго, посвящённый вопросу газовых договорённостей с Россией. Обсуждение было запланировано на вечер понедельника, а назначенное время переносилось несколько раз.

Представитель аппарата правительства Украины объяснил отмену мероприятия «затянувшимся процессом оформления договорённостей», сообщает ТАСС.

В брифинге, помимо Гончарука, должны были принять участие глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, исполнительный директор компании Юрий Витренко и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель, по данным украинских СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский кабмин разрешил «Нафтогазу» урегулировать газовые споры с российским «Газпромом». Кроме того, правительство позволило сырьевому гиганту подписать с Москвой контракт на транзит голубого топлива сроком на пять лет — с 2020 по 2024 год.