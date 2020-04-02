Вечер четверга и утро пятницы, 2 и 3 апреля, пробудили нефтяные цены от спячки на дне. Поток сообщений всё ещё неоднозначный, но похоже, что-то реально готовится. Началось же всё с твита американского лидера Дональда Трампа.

Только что разговаривал с моим другом Мохаммедом бен Салманом (кронпринцем), а он разговаривал с президентом Путиным из России, и я ожидаю и надеюсь, что они урежут добычу приблизительно на 10 млн баррелей в сутки, а может быть, и существенно больше, и если это произойдёт, то это будет просто прекрасно для нефтегазовой индустрии, — написал американский лидер.

А ещё через 23 минуты Трамп дописал, что ждёт сокращения на 15 млн баррелей в сутки. Вскоре и саудовское информагентство Saudi Press сообщило, что Аравия созывает встречу ОПЕК+, «с уважением относясь к просьбе президента США». Видеоконференция ОПЕК+ намечена предварительно на 6 апреля.

Как результат, биржевые котировки эталонных фьючерсов на марку Brent подскочили за считаные 20 минут с $24,2 до $33,5 за баррель в моменте, однако почти тут же они вернулись в более адекватный коридор $26–28 за баррель.

Недопонимание в ситуации и возврат цен вызвали, помимо технических закономерностей движений, комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Путин не говорил с саудовским принцем. Сразу появились вопросы: мог ли представитель Кремля не знать о разговоре либо же Трамп после беседы с саудовским принцем в своём духе решил, что теперь «всё будет» и русские никуда не денутся?

И чья же информация точнее — Пескова или Трампа? Вопросов было и остаётся много. Не говоря уже о том, что добычу можно совместно сократить хоть даже и на 20 млн баррелей в сутки, но если спрос упал сейчас ещё больше, то снижение добычи не даст ничего, кроме экономии денег добытчиков и вакантного объёма в хранилищах, чтобы не держать там временно не реализуемую нефть, пояснил NEWS.ru шеф-аналитик компании «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Ведь больше, чем хотят купить, всё равно не продашь. Так что ход с совместными договорённостями треугольника Аравия — США — Россия может быть красивым, но не факт, что он надолго поможет нефтяным ценам. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд» трейдер и шеф-аналитик «ТелеТрейд»

Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Но и в пятницу утром цены вновь превысили $30 и, пожалуй, имеют неплохой шанс подняться и даже закрепиться выше — если только последующие новости как минимум не опровергнут с ходу накопившийся за последние часы массив информации. А именно: на сегодня известно, что техасский нефтяной регулятор действительно обсуждал с министром энергетики России Александром Новаком возможность договориться о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки, а это более чем 10% сегодняшних общемировых показателей.

Трамп пояснил, что он имел в виду информацию от саудовского принца, находящегося в контакте с другими странами ОПЕК+, что они совместно действительно хотели бы сократить предложение и, вероятно, смогут это сделать. Обнадёживает и статистика, согласно которой добыча в России в марте снизилась на 0,1%, а не выросла, а также то, что в планах нет роста добычи в апреле.

Источники из США сообщают Reuters, что Техас начал выстраивать контакты и с производителями из других штатов, а открытые слушания о регулировании нефтедобычи предварительно намечены на 14 апреля, напомнил Пушкарёв. Президент Путин лишь подтвердил, что ситуация на нефтяном рынке действительно обсуждается со Штатами, и выразил мнение, что производители и потребители чёрного золота должны найти решение для улучшения положения дел в этой сфере. И в то же время большинство участников рынка отдают себе отчёт, что если никакой договорённости не будет вовсе и всё сорвётся, то нефть может резко соскользнуть в коридор даже ниже $20 за баррель, так как продавцы-хеджеры рисков (включая и терпящих бедствие сланцевиков США) могут воспользоваться временно подросшими резко ценами, чтобы открыть много контрактов на продажу.

Также прошла информация, что в телефонном разговоре Трамп попросил Саудовскую Аравию конкретно не демпинговать, то есть не опускать цены поставок до опасного для США уровня. Некий позитив есть и в том, что Министерство энергетики США предоставит американским частным компаниям стратегические ёмкости до 30 млн баррелей, чтобы те имели возможность разместить там нефть, для которой у самих предприятий не хватает места в хранилищах, и чтобы им не приходилось вынужденно полностью прерывать работу нефтяных скважин. Не исключено, что впоследствии эта закачанная нефть будет выкуплена для государственных резервов, как только администрация Белого дома найдёт для этого законодательные лазейки в обход сопротивляющегося демократического большинства в палате представителей конгресса.

В то же время группа конгрессменов написала письмо госсекретарю Майклу Помпео с убедительными аргументами использовать дипломатические каналы влияния на Саудовскую Аравию и Россию. Также Трамп встретится с руководством американских нефтяных компаний и обсудит возможность не только поддержки отрасли, но и варианта скоординированного сокращения добычи, если удастся договориться об этом совместно с ОПЕК+. Известия со встречи, если они вообще выльются в публичное поле, поступят уже точно после закрытия бирж.