Стало известно, за сколько Repsol продаст последние российские активы

Испанская нефтяная компания Repsol, которая продаёт последние российские активы «Газпром нефти», выручит от сделки €30 млн, эта сумма в 10 раз меньше инвестированного в проекты объёма, передаёт ТАСС со ссылкой на источники. Компания владеет долями в совместных с «Газпром нефтью» предприятиях: 68% в «Евротэк-Югре» и 50,01% в «АСБ Гео».

Как заявил собеседник агентства, активами интересовались «Зарубежнефть» и ЛУКОЙЛ, однако «Газпром нефть», владеющая по 50,01% в каждом из проектов, воспользовалась преимущественным правом выкупа. По словам другого источника, стороны уже обратились в ФАС за согласованием сделки.

У Repsol Upstream после продажи активов «Газпром нефти» в России бизнеса больше не остается. Компания не будет сохранять представительство в России, офис будет закрыт, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что уход с российского рынка Repsol может быть связан с политикой по общему снижению инвестиций в углеводороды. В октябре испанская компания объявила о планах по переходу к углеродной нейтральности к 2050 году, увеличению инвестиций в возобновляемую энергетику и производство водорода, сокращению выбросов CO2 и ряду других экологических инициатив. Таким образом, Repsol станет первой иностранной компанией, уходящей из России по причине декарбонизации: до неё такие решения иностранные инвесторы принимали из-за санкций Запада.