США введут санкции против нефтеперерабатывающей отрасли России

США введут экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ и организаций, «поддерживающих вооруженные силы России и Белоруссии», сообщили в Белом доме. Также будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

Первый замгоссекретаря Шерман добавила, что Вашингтон изучает перспективы исключения России из Совбеза ООН, однако нет решения о том, нужно ли пытаться добиться этого.

Озвучили в США и введение ограничений в отношении российских предприятий оборонного сектора. «Полные блокирующие» санкции коснутся 22 оборонных предприятия РФ, в том числе «производящих боевые самолёты, ракеты, беспилотники».

При этом ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что ей пока нечего анонсировать о введении новых антироссийских санкций, и добавила, что США пытаются избежать дальнейшего роста цен на нефть. А президент Джо Байден сообщил, что США не исключают варианта введения санкций против энергетического сектора российской экономики.

Генассамблея ООН на специальной сессии 2 марта 2022 года приняла резолюцию с осуждением спецоперации ВС РФ и с требованием вывести российские войска с Украины.