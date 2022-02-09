Спорт и азарт: на чём сегодня зарабатывают букмекеры

Российский букмекерский рынок продемонстрировал завидную непотопляемость в пандемию. Несмотря на отмену матчей и сокращение числа пунктов приёма ставок, он продолжил развиваться благодаря киберспорту и цифровым технологиям. За два года — с 2018-го по 2020-й — прибыль букмекерских компаний выросла более чем вдвое. А ещё выросло доверие клиентов благодаря активному процессу легализации рынка. О чём сегодня мечтают букмекеры, на что предпочитают ставить клиенты, чем отличается это от игры на фондовом рынке — в материале NEWS.ru.

Мировой опыт и российские реалии

Пандемийный 2020-й оказался переломным годом для большинства отраслей, и букмекерский бизнес не стал исключением. Из-за ковидных ограничений и отмены массовых мероприятий участники рынка понесли существенные потери. Спасло их то, что они сумели оперативно адаптироваться к новым реалиям.

После отмены традиционных спортивных мероприятий и падения объёма ставок на классические виды спорта букмекеры обратили внимание на киберспорт. В 2019 году во всём мире доля этого рынка составляла всего $7 млрд, а к концу 2020 года оборот сектора eSports увеличился до $14 млрд, рассказывает директор по развитию бизнеса digital-агентства Go Mobile Дмитрий Мирошниченко. При этом общее количество ставок на киберспортивные события выросло на 60%.

Одновременно с этим увеличилось число нестандартных пари. Так, игроки получили возможность делать ставки на социальные события, вроде президентских выборов (одна из популярных категорий в США), события из области шоу-бизнеса, биржевые котировки и даже погоду.

В целом объём мирового рынка беттинга (betting, происходит от bet — «ставка») с 2018 по 2020 год снизился на 6%. При этом прибыль беттинговых сервисов в России за тот же период выросла на 207% (с 16,6 млрд до 34,5 млрд рублей), следует из отчёта Go Mobile.

Вот ещё несколько интересных цифр. В год чемпионата мира по футболу, который проходил в России, отечественные букмекерские конторы получили ставки на 1,15 трлн рублей — на 70% больше, чем в 2017 году. В 2019 году объём российского рынка беттинга вырос ещё на 19%, уступив по этому показателю лишь США (42%). В 2020 году 4,7 млн россиян в возврате от 18 до 70 лет делали ставки.

После чемпионата мира по футболу отечественный букмекерский рынок сбавил темпы роста, но продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих в мире, отмечают аналитики. В России беттинг оказался в числе немногих сфер, которые выросли во время пандемии. Люди, вынужденные не выходить из дома, хотели ещё больше зрелищ, чем прежде. И букмекеры смогли им это дать, открыв ставки на киберспорт. Причём с возвращением чемпионатов в календарь спортивных событий интерес к киберспорту не снизился, напротив, он продолжает расти.

Самым популярным видом спорта остаётся футбол с долей от трети до половины всех сделанных ставок, в зависимости от проходящих турниров, рассказывает президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров. В топ-5 видов спорта входят также теннис, хоккей, баскетбол и киберспорт.

Киберспорт — новое для нас направление, которое за прошлый год выросло в 2,5 раза по объёму ставок. Баскетбол и волейбол сохранили прежние объёмы, но за счёт бурного роста киберспорт оставил их позади, — замечает Макаров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Всеобщая мобилизация

Помимо роста ставок на киберспорт один из главных трендов букмекерского рынка — увеличение доли digital, а если говорить проще — полномасштабная цифровизация индустрии и активный рост mobile-сегмента. Доля мобильных игр в 2021 году составила 67% от всего объёма индустрии азарта. По оценкам Gambling Craft, в ближайшие годы можно ожидать прироста числа мобильных пользователей на 12%.

И тут российские букмекеры идут в ногу со временем. В России количество офлайн-точек стабильно сокращается начиная с 2018 года, при этом пользователи «перетекают» в онлайн: на сайты и в мобильные приложения. В результате порог входа для игрока, желающего сделать ставку, значительно снизился.

Букмекерство окончательно уйдёт в сегмент онлайна, прогнозирует президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова. По её словам, у тех контор, которые сейчас всё ещё содержат пункты приёма ставок, останутся лишь отдельные премиальные клубы-флагманы с широчайшим спектром услуг.

Ключевые направления развития рынка — окончательный переход индустрии в онлайн, акцент на ставках с мобильных девайсов с соответствующим улучшением клиентской инфраструктуры, более глубокое внедрение искусственного интеллекта (в частности, нейронных сетей) в работу букмекерских операторов с целью оптимизации всех процессов функционирования БК, перечисляет Денисова.

Если говорить исключительно о российском рынке, то в числе главных трендов — повышение доли легальных букмекерских контор с лицензией на рынке. Политика жёсткого регулирования принесла свои плоды. Несмотря на ограничения в сфере беттинга в России (увеличение процента отчислений спортивным федерациям, изменение правил землепользования и застройки, запрет на организацию ставок на неспортивные мероприятия), те, кто принимает ставки «вбелую», планомерно увеличивают долю рынка, в то время как число нелегальных букмекеров снижается. Пользователи начинают доверять брендам, букмекеры привлекают новых клиентов и тем самым повышают свои доходы. Сегодня в РФ насчитывается порядка 20 легальных букмекерских контор, которые имеют законное право принимать ставки на спорт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Палки в колёса

Российский букмекерский рынок мог бы расти ещё быстрее и интенсивнее, если бы не ограничения в законодательстве, уверен Мирошниченко. Он напоминает, что беттинговые сервисы могут размещать рекламу только на сайтах, телеканалах и в печатных изданиях, которые специализируются на спортивной тематике. Рекламные кампании в том же Facebook запрещены, поэтому игрокам рынка сложно выйти на новую аудиторию. Букмекерам стоит обратить внимание на нестандартные способы продвижения — например, кампании в дейтинговых сервисах, блогах микроинфлюенсеров, подкастах и спортивных трансляциях, говорит эксперт.

Отечественная индустрия ставок на спорт уже привыкла развиваться и прогрессировать в условиях турбулентного отраслевого законодательства, признаёт Денисова.

Главное, чего хочется отечественному беттинг-бизнесу сейчас, — законодательного постоянства, чтобы законы не менялись каждые полгода совершенно непредсказуемым образом, — говорит собеседница NEWS.ru.

Букмекерской отрасли больше всего не хватает стабильности, соглашается Макаров, замечая, что нигде в мире так часто не меняются правила игры для букмекеров, как в России.

Но что или кто мешает внести действительно долгожданные поправки об ответственной игре, с которыми согласны абсолютно все представители отрасли, сказать сложно. Возможно, всё дело в достаточно однобоком взгляде законотворцев на букмекерскую индустрию, — рассуждает эксперт.

Принятие норм ответственной игры в России обсуждается с 2014 года. За эти восемь лет в федеральный закон «О государственном регулировании азартных игр» вносилось множество поправок, которые ограничивали букмекеров в их деятельности. Но инструментов для самоограничения для игроков до сих пор нет, указывает Макаров.

По словам Денисовой, в России, как и в любой другой стране с регулируемым гемблингом (gambling — игра на деньги), существует определённое количество игроков, страдающих от болезненного пристрастия.

Случаи лудомании среди игроков на ставках в общем масштабе мизерны, но всё же каждый такой скандальный кейс на пользу авторитету легальной индустрии никак не идёт, — сетует Денисова.

Последние годы Ассоциация букмекерских контор (в том числе будучи в формате СРО) постоянно выступала за унификацию принципов ответственной игры на законодательном уровне. Но воз, как говорится, и ныне там. А ведь, как показывает европейский опыт, правила ответственной игры помогают справиться с проблемами, вызванными лудоманией. Программы самоисключения запущены во многих странах Европы. Например, в Великобритании такая программа действует с 2018 года, а в Бельгии и Голландии заявление об ограничениях к азартным играм могут подать не только сами гемблеры, но и их близкие родственники. В Белоруссии игрок при желании может сам себя ограничить на срок от полугода до трёх лет и автоматически попадает в бан-лист всех букмекерских контор и казино страны, рассказывает Макаров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приятный бонус

Сложно спорить с утверждением, что ставки на спорт — это неиссякаемый источник адреналина и ярких эмоций. Но можно ли их сделать ещё и стабильным источником дохода? Эксперты, опрошенные NEWS.ru, дают на это однозначный ответ.

Ставки на спорт — развлечение, приятный вид досуга, но не способ постоянного дополнительного заработка, говорит Макаров. Неправильным было бы ставить их в один ряд с покупкой/продажей криптовалюты или игрой на фондовом рынке.

Здесь всё зависит от баланса спроса и предложения: при любых валютных спекуляциях, в том числе криптовалютных, люди как бы соревнуются друг против друга. А когда пользователь делает ставку, то играет против букмекера, — объясняет Макаров.

Для игроков важен качественный досуг, а заключение пари помогает им сделать процесс просмотра спортивного соревнования намного интереснее. К постоянным источникам дохода это не имеет никакого отношения, резюмирует Макаров.

По словам Денисовой, психологически стабильные игроки заключают пари, повышают уровень адреналина, а также получают возможность заработать в случае победы. Но последнее — лишь приятный бонус.

Ставки — чистый интертейнмент, но никак не «верный способ» стать миллионером, — говорит Денисова.

Потрет среднестатистического клиента букмекерских контор выглядит примерно так: это мужчина 25–45 лет, преимущественно с высшим образованием, со стабильным источником дохода, разбирающийся в спорте и склонный к анализу. Глубокое знание выбранного вида спорта, умение оперативно находить информацию и анализировать её перед ставкой, дисциплинированность в вопросах банкролла, способность выключать эмоции — вот что отличает успешного игрока от других.