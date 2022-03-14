Совет директоров «Роснефти» возобновит программу приобретения акций
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
16:46, 14 марта 2022
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
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Программа приобретения на рынке акций компании ПАО «НК „Роснефть“» и глобальных депозитарных расписок, позволяющих удостоверить права на акции, будет возобновлена до конца 2023 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Данное решение было одобрено советом директоров нефтяного гиганта.
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение о возобновлении Программы <...> и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2023 г. Объемы и другие параметры программы при этом остаются без изменений, — гласит текст заявления.
По словам представителей «Роснефти», данный шаг свидетельствует об уверенности топ-менеджеров в дальнейшем процветании компании. Департамент информации и рекламы пообещал регулярно предоставлять свежую информацию о проведённых сделках.
Отмечается, что решение по приобретённым бумагам будет принято советом директоров после окончания программы.
О продаже доли в «Роснефти» ранее сообщила британская нефтекорпорация British Petroleum (BP), владевшая 19,75% акций с 2013 года. Помимо этого, в связи с ситуацией на Украине российскую компанию покинул глава BP Бернард Луни.
В начале года «Роснефть» выступила с намерением вернуться к докризисным показателям производства нефти в 2022 году благодаря имеющимся дополнительным мощностям.