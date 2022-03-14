Совет директоров «Роснефти» возобновит программу приобретения акций

Программа приобретения на рынке акций компании ПАО «НК „Роснефть“» и глобальных депозитарных расписок, позволяющих удостоверить права на акции, будет возобновлена до конца 2023 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Данное решение было одобрено советом директоров нефтяного гиганта.

Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение о возобновлении Программы <...> и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2023 г. Объемы и другие параметры программы при этом остаются без изменений, — гласит текст заявления.

По словам представителей «Роснефти», данный шаг свидетельствует об уверенности топ-менеджеров в дальнейшем процветании компании. Департамент информации и рекламы пообещал регулярно предоставлять свежую информацию о проведённых сделках.

Отмечается, что решение по приобретённым бумагам будет принято советом директоров после окончания программы.

О продаже доли в «Роснефти» ранее сообщила британская нефтекорпорация British Petroleum (BP), владевшая 19,75% акций с 2013 года. Помимо этого, в связи с ситуацией на Украине российскую компанию покинул глава BP Бернард Луни.

В начале года «Роснефть» выступила с намерением вернуться к докризисным показателям производства нефти в 2022 году благодаря имеющимся дополнительным мощностям.