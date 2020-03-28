https://static.news.ru/photo/6ae89aaa-709c-11ea-bdea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Инвесторы и банкиры в США столкнулись с нехваткой золота в стране, после того как дилеры распродали все слитки и объявили о временном закрытии на фоне распространения коронавируса.

В Лондоне банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолёты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке, — сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, банкиры с Уолл-Стрит держат в уме помощь из Великобритании, но уже обратились за помощью к Канаде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость золота на торгах 24 марта выросла на 7,2% — до $1679,7 за тройскую унцию. По данным биржи Comex, на пике стоимость драгоценного металла достигала $1698 за унцию. Цена контрактов на серебро повысилась на 6,8% — до $14,16 за унцию.