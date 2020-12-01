Сергей Колесников: пандемия помогла вырасти несырьевому экспорту

https://static.news.ru/photo/8acf66ea-33ca-11eb-9842-fa163e074e61_660.jpg Сергей Колесников Фото: Пресс-служба "Технониколь"

Согласно данным, представленным Федеральной таможенной службой России, экспорт за первые девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 сократился на 22,5 %. Падение прежде всего коснулось основы российского экспорта — топливно-энергетических товаров. При этом остальные категории, включая продовольствие, продукцию химической промышленности, машины и оборудование, демонстрировали рост. Почему несырьевой экспорт растет на фоне мирового кризиса, рассказал Сергей Колесников, российский промышленник, совладелец корпорации «Технониколь».



2020 год, несмотря на пандемию и ее последствия для мировой экономики, положительно сказался на развитии несырьевого экспортного направления. Мы хорошо это видим на своем примере. «Технониколь» за первые девять месяцев увеличила экспорт на 17 % в Европу, на 11 % в Азию и на 33 % в страны Северной и Южной Америки. В 2019 году объем экспорта составил 15,7 млрд рублей, а по итогам 2020 года ожидаем показатель 18,2 млрд руб.

В этой ситуации уже сейчас, подводя предварительные итоги года, можно говорить о росте всей выручки компании на 13 %, включая продажи в СНГ.





Несмотря на негативный фон, сформированный реакцией экономики на пандемию, невозможно не признать большой потенциал развития рынка строительных материалов. В мировом масштабе рынок кровельных материалов занимает $30 миллиардов, теплоизоляции — $50–60 миллиардов. По нашим оценкам, рынок теплоизоляционных материалов имеет все шансы вырасти до $90 миллиардов. Это конкурентная сфера с большим количеством потребителей и производителей. Во многом по этой причине российские строительные материалы занимают хорошую долю в экспорте российской промышленной продукции – более миллиарда USD. И важно, что в последнее время удается сохранить положительную динамику экспорта.



Положительно на развитии экспортного направления сказался низкий курс рубля. Но при этом будет ошибкой сводить все успехи экспортеров к валютным колебаниям. Мы понимаем, что выход на зарубежные рынки — это сложный и многогранный процесс. Он требует от нас особенного подхода, тем более в период кризиса. Помимо рутинной работы, связанной с проведением сертификации материалов, выстраиванием взаимоотношениями с иностранными покупателями нам важно было завоевать доверие потребителей. В странах с наибольшей долей нашего экспорта положительный эффект мы получили от открытых ранее региональных представительств, в которых работают специалисты нашей компании. Но при этом все они являются гражданами той страны, в которой живут. Это повышает уровень лояльности потребителей.



В сложившейся ситуации экспорт становится основным драйвером для отрасли промышленности строительных материалов. И очень важно, чтобы и на уровне государства мы могли видеть заинтересованность в развитии несырьевого экспорта. А для этого нам нужна государственная поддержка, развитие инфраструктуры, пересмотр ситуации с временным закрытием дорог, увеличение количества пропускных пунктов. Вкупе эти меры позволят нам активизировать экспорт российской продукции.

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, высокая производительность труда, которая соответствует лучшим мировым стандартам, и высокое качество продукции являются основными драйверами роста экспорта, низкий курс рубля мы воспринимаем как временное явление.