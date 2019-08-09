https://static.news.ru/photo/55a5c972-bcd5-11e9-9197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рынок акций России умеренно повышается при отсутствии серьёзных сигналов.

Индекс Мосбиржи к 10:07 мск рос на 0,6% и достигал отметки в 2696 пунктов, а индекс РТС увеличивался на 0,8% до 1300 пунктов.

Цена на нефть уменьшалась на 0,3% до 58,36 доллара за баррель по марке Brent.

Как писал News.ru, ранее аналитик «БКС Премьер» Иван Копейкин заявил, что несмотря на то что сейчас поддержку рублю оказывает лишь высокий спрос на российские облигации, тенденция на усиление стимулирования в мире не даст российской валюте заметно снизиться.