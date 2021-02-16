Россия сократила экспорт по секретным статьям из-за пандемии

Почти на 16% упал секретный экспорт из России в 2020 году из-за пандемии. В закрытые статьи таможенной статистики обычно входит военная промышленность, в том числе вооружения и техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы. Страна недополучила около двух миллиардов долларов доходов.
На фоне коронавирусных ограничений Россия не смогла вовремя осуществить поставки ряду иностранных заказчиков,
Так, в 2019 году на подобных заказах страна заработала 13,6 млрд долларов, а в 2020-м — только 11,48 млрд.
Однако по одной из экспортных статей в январе–сентябре минувшего года объём поставок увеличился: гражданских и военных самолётов Россия продала на 35% больше, чем годом ранее. Заработав на этом 3,83 млрд долларов.
Американские сенаторы от Демократической партии разрабатывают законопроект, направленный против российской зенитной ракетной системы С-400. Он предусматривает запрет на продажу нового истребителя F-35 странам, закупившим С-400 и другое оружие, которое может представлять опасность для этого самолёта, писал ранее NEWS.ru.