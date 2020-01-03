https://static.news.ru/photo/2def5012-3055-11ea-82e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов в понедельник отмечено уменьшение индекса Московской Биржи.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии этот показатель снизился на 0,28 % и составил 3067,64 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС достиг отметки в 1554,35 пункта. Таким образом, он показал падение в 0,63% и остановился на отметке в 1554,35 пункта.

Рублёвые акции «Магнитогорского металлургического комбината» подешевели на 0,8%. Бумаги «Интер РАО» потеряли 0,6%. Бумаги Сбербанка, «Северстали» и «Яндекса» снизились на 0,5%. «Новолипецкий металлургический комбинат» и «Сургутнефтегаз» потеряли 0,4%. АЛРОСА, «Россети», АФК «Система» и «Газпром» потеряли по 0,3% от стоимости своих акций. Стоимость акций РУСАЛа снизилась на 0,2%.

Выросли акции золотодобывающих компаний на фоне повышения цен на золото. Рост составил 1,5%, до $1576,2 за тройскую унцию. ПАО «Полюс» поднялся на 2,3%. Акции «Лензолота» увеличились в цене на 2,2%, «Бурятзолота» на 1,9%, «Селигдара» на 1,6%.

Немного подросли и бумаги «Роснефти» и «Распадской». Их стоимость возросла на 0,6%. ЛУКОЙЛ и «Газпромнефть» поднялись на 0,5%. «Татнефть», «Башнефть» и «Норникель» — на 0,3%.

Как писал NEWS.ru, в пятницу фондовые индексы Западной Европы закончили торги без единой динамики. Общий настрой в целом был негативным из-за опасений относительно роста напряжённости на Ближнем Востоке.