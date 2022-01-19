Российский фондовый рынок немного отыграл падение предыдущих дней

Индексы МосБиржи и РТС по итогам дневной сессии 19 января выросли на 3,24–3,45%, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня рублёвый индекс МосБиржи вырос на 3,24% — до 3436,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,45%, до 1414,68 пункта. Сегодняшнюю сессию индексы открыли снижением — iMOEX2 упал на 3%, до 3228,22 пункта, РТС на 1,86%, до 1342,07 пункта.

Драйверами роста выступили компании сырьевого сектора: «Полиметалл» (+7,84%), «Норникель» (+6,52%), «Газпром» (+6,2%), ЛУКОЙЛ (+5,3%), «Роснефть» (+4,6%).

Доллар по состоянию на 19:55 мск снизился на 0,51%, — до 76,39 рублей, евро — на 0,46%, до 86,64 рублей. Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают рост — за день цена за баррель выросла на 0,42%, до $89,07.

Как отметил инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин, рост российского рынка в среду, 19 января, во многом носил технический характер. Восстановлению поспособствовал и благоприятный новостной фон. В частности, стало известно, что 21 января должны будут встретиться госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. А помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у Соединённых Штатов, России и Евросоюза есть возможность достичь «значимого прогресса» в разрешении проблем европейской безопасности.

Ранее причиной стремительного падения российского фондового рынка называлось осложнение геополитической обстановки. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 января заявил, что оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о гарантиях безопасности пока нет. По его словам, позиция НАТО по вопросу о нерасширении Альянса непробиваемая и это вызывает тревогу.

Швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал основные угрозы российской экономике в 2022 году. По мнению экспертов, главными в отношениях с западными странами для России будут геополитические риски.