Аналитики сообщили о том, что, несмотря на сохранность зависимости российской экономики от доходов от экспорта сырьевых продуктов, она в последние годы стала меньше. Такие данные эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings опубликовали в обзоре «Региональные тренды — 2020: российский корпоративный сектор».
Российская экономика в структурном отношении по-прежнему зависит от доходов от экспорта сырьевых товаров и, как следствие, подвержена риску, связанному с нестабильностью цен на сырьевые товары и ситуацией в мировой экономике. Вместе с тем подверженность этому риску снизилась в последние годы, — приводит данные обзора ТАСС.
Эксперты считают, что достигнуть таких результатов помогла проведённая экономическая политика в России. Мероприятия помогли снизить зависимость экономики страны от риска снижения цен на сырьё.
Таким образом, чтобы оказать значительное влияние на экономику, стоимость нефти должна находиться на уровне менее $40 за баррель продолжительный период, отмечают в агентстве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что нефть Brent подешевела на открытии торгов на Лондонской бирже ICE Futures до $57,17 за баррель.