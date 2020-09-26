Росчачество нашло следы антибиотиков в клубничных йогуртах

https://static.news.ru/photo/71f7ff30-0164-11eb-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам проверки клубничных йогуртов нескольких брендов Роскачество выявило в продукции некоторых производителей следы антибиотиков.

Проверки йогуртов проводились в 2019 и 2020 гг., на первом этапе были изучены характеристики товаров от 22 производителей, в этом году под проверку попали лишь семь марок: «Б.Ю. Александров», «Искренне ваш», «Савушкин», «Слобода», Danon, Epica, Valio, сообщает ведомство.

При этом в продукции двух торговых марок в 2020 году были найдены следы антибиотиков, не обнаруженные при первой проверке.

Антибиотики губительны не только для болезнетворных микроорганизмов, но и для технически полезной микрофлоры — для молочнокислых бактерий в том числе. Существуют установленные медиками безопасные нормы — следовые количества антибиотиков, — которые не повлияют не только на здоровье человека, но и на молочнокислое сбраживание, — отмечает эксперт Роскачества, руководитель службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдулаева.

Она поясняет, что следы антибиотиков в йогурте вряд ли могут быть опасны для человека, так как если бы доля антибиотика была бы достаточно большой — закваска не получилась бы.

Человек давно употребляет в пищу продукты, в которых весьма много антибиотических веществ (сыры с голубой и белой плесенью, любимые всеми ягоды брусники). Также могу предположить, что антибиотик мог попасть в йогурт с одним из ингредиентов, включая фруктовый компонент, упаковочный материал, но это уже огрехи производственного контроля на предприятии, — поясняет специалист.

Также в продукции «Б.Ю. Александров» и «Искренне Ваш» повторно обнаружено превышение нормы по объёму дрожжей.

Можно сделать вывод, что производители не провели работу над ошибками, — отмечают в Роскачестве.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт Роскачества рассказал, какую информацию лучше не сообщать незнакомцам по телефону.