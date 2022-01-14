«Ведомости»: ретейлеров предупредили о росте цен на красную икру

Поставщики красной икры направили российским ретейлерам заявки на существенный рост цен на данный продукт, пишут «Ведомости». Ожидается, что стоимость вырастет от 7% до 17%, а по ряду дорогих позиций — до 30%. Поставщики пояснили необходимость повышения цен дефицитом икры на рынке, вызванным ростом спроса на неё в азиатских странах.

Поставщики предлагают повышение в 10% по недорогим позициям и от 20–30% — по премиальным, — сказал представитель одного из ретейлеров.

Издание отмечает, что поставщики прислали сети «Верный» уведомление о повышении цен на красную икру на 7%. Представитель сети отметил, что такого существенного единовременного повышения стоимости на этот продукт не было несколько лет.

По словам розничных игроков, поставщики связывают повышение цен с высоким спросом на икру в азиатских странах. Из-за неудачной путины лососёвых рыб они увеличили закупки данной продукции в России. Кроме того, рост стоимости связан с повышением логистических затрат из-за отсутствия контейнеров для перевозки.

Между тем вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что существенного роста розничных цен на икру ожидать не стоит. По его словам, к Новому году продаётся порядка половины годовых объёмов продукта, после чего происходит снижение спроса.

Ранее специалист по питанию и основатель сервиса по доставке продуктов GetVegetable.com Елена Доронкина заявила, что из-за снижения спроса после Нового года цены на икру снизятся. По её словам, также упадут цены на красную рыбу, морепродукты, свинину и мясо птицы.