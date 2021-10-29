Рассекречена цена российского газа для Молдавии

Для Молдавии цена российского газа может вырасти до 500–600 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом ТАСС сообщил инсайдер, близкий к переговорной группе. Он отметил, что новый контракт заключён именно на таких условиях.

С 2021 года цена на газ в тёплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить, — объяснил источник.

Но раньше Россия давала льготы по всем объёмам газа, а теперь в зимний период Молдавия будет закупать 70% объёмов с привязкой к ценам на нефть. По рыночной стоимости пойдут лишь остатки. Остальные полгода наоборот: 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное — «по рынку».

Старая формула расчётов обходилась республике чуть ли не в два раза дешевле.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что не увидел свидетельств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители на европейском рынке. Он ​​​отказался обвинять Москву в топливном кризисе.