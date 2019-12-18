https://static.news.ru/photo/fb0ef556-2219-11ea-8ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Продажи алмазов одного из мировых гигантов на этом рынке компании De Beers в 2019 году упали на $1,4 млрд. Только в ходе последнего цикла продаж, который завершился 17 декабря, компания продала клиентам алмазы на $425 млн, хотя годом ранее эта цифра составила $544 млн.

Об этом сообщает Bloomberg, эксперты которого прогнозируют по итогам 2019 года обрушение продаж у De Beers на 31%, а у российской компании АЛРОСА — на 25%.

Агентство отмечает, что такая ситуация на рынке сложилась из-за переизбытка необработанных камней и общего падения цен. Снижение спроса на ювелирные украшения привело к падению цены карата алмаза за девять месяцев 2019 года на 20% — до $128.

Ранее NEWS.ru сообщал, что АЛРОСА отчиталась о продажах алмазно-бриллиантовой продукции в октябре 2019 года. По данным компании, реализация бриллиантов увеличилась на 16,85%, алмазов на 8,55%. Всего за данный месяц АЛРОСА продала продукцию на $264,4 млн, что на 8,9% больше, чем годом ранее. При этом за 10 месяцев 2019 года общие продажи в денежном выражении снизились на 31,19% и достигли $2,687 млрд.