Пошлины на вино, пиво и парфюмерию из Евросоюза предложили увеличить

Минэкономразвития готовит новый проект по повышению пошлин на вино, пиво, парфюм, косметику и некоторые другие товары, произведённые в Евросоюзе. Об этом газете «Ведомости» сообщили источники в федеральном правительстве. Это может стать ответом на специальную защитную пошлину Евросоюза, вводимую для металлургической продукции России.

Размер новых пошлин, которые может ввести Минэкономразвития, ещё не определён , но, по данным инсайдеров, ставки могут быть вплоть до запретительных.

Правом на сокращение торговых уступок в России решили воспользоваться из-за того, что ЕС до 2024 года продлевает ограничительные меры против РФ. Предполагается, что Россия введёт пошлины на сумму, эквивалентную ущербу.

Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции, — подчеркнул представитель Минпромторга.

Вопрос прорабатывается с Минэкономразвития. Изыскиваются возможности введения этих мер и их содержание. Также список товаров могут изменить, в него могут включить сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и прочее.

Ранее Министерство финансов РФ выступило с предложением расширить перечень налогов для россиян, а также провести корректировку системы налогообложения. В частности, ведомство хочет обязать российские компании платить НДФЛ с иностранных сотрудников, которые работают на удалёнке.