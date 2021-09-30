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Пошлины на вино, пиво и парфюмерию из Евросоюза предложили увеличить

22:49, 30 сентября 2021
Пошлины на вино, пиво и парфюмерию из Евросоюза предложили увеличить Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минэкономразвития готовит новый проект по повышению пошлин на вино, пиво, парфюм, косметику и некоторые другие товары, произведённые в Евросоюзе. Об этом газете «Ведомости» сообщили источники в федеральном правительстве. Это может стать ответом на специальную защитную пошлину Евросоюза, вводимую для металлургической продукции России.

Размер новых пошлин, которые может ввести Минэкономразвития, ещё не определён, но, по данным инсайдеров, ставки могут быть вплоть до запретительных.

Правом на сокращение торговых уступок в России решили воспользоваться из-за того, что ЕС до 2024 года продлевает ограничительные меры против РФ. Предполагается, что Россия введёт пошлины на сумму, эквивалентную ущербу.

Подобные меры не являются санкциями, их применение соответствует правилам ВТО, и они сохраняются в силе только на тот период времени, в течение которого будет действовать специальная защитная мера в отношении российской металлопродукции, — подчеркнул представитель Минпромторга.

Вопрос прорабатывается с Минэкономразвития. Изыскиваются возможности введения этих мер и их содержание. Также список товаров могут изменить, в него могут включить сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и прочее.

Ранее Министерство финансов РФ выступило с предложением расширить перечень налогов для россиян, а также провести корректировку системы налогообложения. В частности, ведомство хочет обязать российские компании платить НДФЛ с иностранных сотрудников, которые работают на удалёнке.

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