18+

Рубрики

Медиа

Архив

Почём доллары для народа: чем теперь торгуют в соцсетях
Рынки

Почём доллары для народа: чем теперь торгуют в соцсетях

Как работают «менялы», и что грозит покупателям наличной валюты
19:40, 04 апреля 2022
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В то время как банкам временно запретили продавать валюту физлицам, предприимчивые россияне взяли дело в собственные руки. Растёт число Telegram-каналов и чатов-обменников, где пользователи публикуют посты в стиле «куплю/продам» и в личных сообщениях договариваются об условиях сделки. За наличный доллар на чёрном рынке сегодня дают 88–90 рублей. При этом участники обмена рискуют, ведь такие операции незаконны. Причём вдвойне рискуют именно покупатели. О том, почему не стоит приобретать доллары с рук — в материале NEWS.ru.

В начале марта Центробанк запретил банкам продавать доллары и евро физлицам. Получить можно только наличные доллары, сняв их с валютного счёта, но не более $10 тысяч. Если счёт в другой валюте (к примеру, в евро), то на руки банк выдаст только доллары в рамках лимита. Всё, что выше этой планки, клиент получит уже в рублях по официальному курсу ЦБ.

Игры с курсом

Появление стихийного рынка валюты после введённого запрета на продажу наличных долларов было ожидаемо. Чёрный рынок всегда возникает там, где есть ограничения на выполнение операций c получением прибыли, говорят эксперты. Схем взаимодействия покупателя и продавца здесь несколько. Приобрести наличную валюту можно через «менял», нелегальные обменные пункты или ломбарды. Особой популярностью сегодня пользуются онлайн-площадки для частных предложений по обмену. Это может быть, к примеру, интернет-форум или Telegram-канал.

В группах в Telegram обычно от пары сотен до двух тысяч человек. Здесь пользователи из разных регионов России сами предлагают купить или продать наличные доллары и евро с указанием города, желаемой суммы и цены. На фоне растущего ажиотажа за доллар просили до 150 рублей и до 250 рублей за евро. Сегодня желающие купить наличную американскую валюту готовы сделать это по курсу 85–88 рублей за доллар. Как правило, речь идёт о нескольких тысячах долларов, однако встречаются предложения о покупке (продаже) нескольких сотен баксов. Продавцы просят выше 88–90 рублей, хотя ещё 30 марта курс американской валюты на чёрном рынке составлял 105–110 рублей.

Почём доллары для народа: чем теперь торгуют в соцсетяхСергей Булкин/NEWS.ru

Вы можете здесь написать своё предложение по реальному курсу в вашем понимании, и если ваше предложение кого-то заинтересует, вы совершите сделку, это и будет реальный курс, — объясняют для вновь прибывших на одном Telegram-канале по продаже и покупке наличной валюты.

У евро в настоящий момент курс выше 100. Для сравнения: официальный курс ЦБ на 4 апреля составляет 83,42 рубля за доллар и 92,14 рубля за евро. В Сбербанке купить доллары можно было по 89,69 рубля, евро — по 99,33 рубля. Но для этого необходимо открыть валютный счёт. И, конечно, снять наличку будет нельзя, по крайней мере до 9 сентября 2022 года.

На свой страх и риск

Чёрный рынок существовал и в советское время — валюту покупали исключительно с рук, даже невзирая на серьёзное наказание. В УК РСФСР 1960 года содержалась статья (№ 88), предусматривающая уголовную ответственность за нарушение правил совершения валютных операций. Нарушитель закона рисковал попасть в тюрьму минимум на три года. Отменили статью только в 1994 году.

Сегодня уголовного наказания за покупку валюты на чёрном рынке в России нет, но есть административная ответственность, напоминает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Если Вы попадётесь в момент совершения нелегальной операции по покупке/продаже иностранной валюты, то, в соответствии с КоАП РФ, вам будет грозить штраф от 75% до 100% суммы незаконной сделки. То есть для того чтобы наложить штраф, нарушителя должны взять с поличным, — говорит эксперт.

При этом юрист признаёт, что «поймать за руку» нелегко, да и полиция просто не в состоянии отслеживать все незаконные валютные операции.

Любые сделки, совершённые без участия банка, считаются незаконными, добавляет адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Газалов. По его словам, законодательством запрещена как продажа, так и покупка наличной валюты, поэтому ответственность перед законом несёт и продавец, и покупатель. Штрафы распространяются на всех граждан России, в том числе на индивидуальных предпринимателей, добавляет он.

Почём доллары для народа: чем теперь торгуют в соцсетяхЕвгения Смолянская/NEWS.ru

Дополнительно «серый» обмен может подпасть под статью 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность». Если такая деятельность связана с извлечением дохода в крупном размере (более 2,25 млн рублей), нарушителю грозит штраф в размере 100–300 тысяч рублей, принудительные работы до четырёх лет либо лишение свободы на те же четыре года. Если нелегальный обмен организован группой лиц, а доход от него превысил 9 млн рублей, уголовный срок увеличится до семи лет, а штраф — до одного миллиона рублей.

Осторожно, мошенники

Для покупателей наличности с рук штраф может оказаться меньшим из зол. Пользуясь услугами обменных пунктов, действующих без лицензии, или услугами менял, они легко могут стать жертвой аферистов.

Будьте осторожны. Вчера при схеме по безналу я отправила 50 тысяч рублей мошеннику. Да, я понимала, что риск есть. Но поверила, что это реальный честный человек. Мошенники сейчас не применяют тупые и наглые схемы и общаются так, что в итоге веришь, что это реальный человек, — делится в одном из чатов по обмену пользователь под именем Natalie.

По словам девушки, после перевода денег «человек тут же исчез, и вся переписка и звонки тоже исчезли». Менялы применяют и другие мошеннические схемы для обмана клиента, в том числе подсовывают фальшивые купюры. При этом покупатель рискует не только потерять свои кровные, но и подпасть уже под уголовную ответственность при реализации фальшивых банкнот в дальнейшем, говорит Гусятников.

Статья 186 УК РФ предусматривает наказание за реализацию поддельных денег, будь то валюта РФ или любая иностранная, до 15 лет лишения свободы. В самом мягком случае — до пяти лет, — предупреждает юрист.

Некоторые продавцы предлагают проверить подлинность купюр в банке. Действительно, в расчётно-кассовых центрах многих банков существует подобная услуга. Стоимость такой услуги составляет от 1% от проверяемой суммы, но плата может быть фиксированной за проверку каждой отдельно взятой банкноты. Но если от фальшивки себя можно ещё как-то обезопасить, то защитить после обмена денег навряд ли.

Почём доллары для народа: чем теперь торгуют в соцсетяхunsplash.com

Когда Вы идёте на валютную сделку, об этом знает как минимум человек, который обещал продать вам валюту, говорит Гусятников. Но это может оказаться не «добросовестный» спекулянт, а преступная группировка, занимающаяся грабежами, считает эксперт. Поэтому перед покупкой долларов на чёрном рынке, стоит как минимум десять раз подумать, а лучше и вовсе отказаться от этой затеи.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео