Почти как новый: как сэкономить на покупке смартфона

На фоне высокой инфляции и дефицита россияне стали чаще делать выбор в пользу не новых, а поддержанных смартфонов. В ответ российские продавцы электроники начали активнее осваивать вторичный рынок. До сих пор большинство ретейлеров работали исключительно с trade-in. Теперь они один за другим запускают выкуп и перепродажу подержанных смартфонов. Скидка на такие устройства доходит до 60%. На первый взгляд, они имеют одно неоспоримое преимущество перед покупкой смартфонов с рук. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Смартфоны пошли по рукам

Аналитики отмечают повышенный спрос на подержанную технику со стороны населения. Число потребителей, готовых покупать бывшие в употреблении смартфоны, в последнее время заметно прибавилось. Это заметили российские продавцы электроники, которые стали активно развивать продажу таких гаджетов.

В марте компания «Связной» запустила проект «Техника с пробегом», предполагающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей. Примерно в то же время на новый для себя рынок подержанных товаров вышел «Яндекс.Маркет». А накануне стало известно о запуске продаж (в том числе онлайн) восстановленных смартфонов «МегаФоном». В ближайшее время в салонах оператора появится новая услуга — прямой выкуп техники у клиентов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее компании работали преимущественно по программе trade-in, позволяющей получить скидку на новый гаджет в обмен на старый. Теперь у клиента есть возможность получить не скидку, а деньги.

Сам «МегаФон» будет заниматься приёмом, оценкой и выдачей гаджетов покупателям, а их анализом и восстановлением в сервисных центрах займётся дочерняя компания оператора — Smart Bazar, которая, к слову, по этому же направлению сотрудничала со «Связным».

Купить подержанный смартфон в салонах «МегаФона» на первом этапе тоже смогут исключительно жители Москвы и Подмосковья. Оператор предложит им более 200 моделей восстановленных смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, OnePlus и Realme.

Игра слов и никакого обмана

Чем отличается «восстановленный» от просто подержанного, купленного по объявлению с рук? В первом случае восстановлением телефона занимается непосредственно сам производитель, объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

У Apple, к примеру, это iPhone, поступающий в продажу под названием iPhone «как новый». В данный момент таких смартфонов в России нет. Это некая игра слов. «Восстановленный» смартфон, купленный в магазине, по сути ничем не отличается от приобретённого с рук, который почистили и привели в порядок. Только это сделал не производитель, а компания, которая ограничена своими сервисными возможностями, — рассказывает собеседник NEWS.ru.

Smart Bazar утверждает, что в продажу передаются лучшие устройства, принятые по программе trade-in в розничных сетях «МегаФона» и «Связного», а значительную часть восстановленных устройств составляют витринные образцы или новые гаджеты, которые не могут поступить в продажу в связи c небольшим дефектом упаковки. При этом на все устройства даётся гарантия от 100 до 180 дней, что на первый взгляд выгодно отличает их от обычных «бэушных» смартфонов. Однако, по словам Муртазина, это гарантия «ограниченная». Она, в частности, не распространяется на аккумулятор, софт и т. д., тем самым проигрывая гарантии от производителя. По сути, «восстановленный» смартфон — красивое название для б/у техники, заключает эксперт.

С другой стороны, для потребителя может быть важен сам факт наличия гарантии на товар, добавляет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Да и эмоционально магазин вызывает больше доверия, чем частный продавец. Восстановление техники — это не только ремонт, но и улучшение товарного вида, хотя это и повышает стоимость товара. Здесь потребитель может выбрать, что ему важнее, — рассуждает Сигал.

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов сказал NEWS.ru, что приобретая восстановленный смартфон в интернет-магазине «МегаФона», потребитель гарантированно получает оригинальный и полностью работоспособный гаджет.

Прежде чем запустить устройство в продажу, Smart Bazar, проводит комплексную диагностику по 55 параметрам, а на аппараты предоставляется гарантия до 180 дней, добавил он.

Туманные перспективы

В первый год подержанный смартфон при продаже теряет 35–40% своей стоимости, далее — по 10% ежегодно, если речь идёт о моделях среднего и высокого ценовых сегментов, рассказывает Муртазин. Маржинальность бизнеса по продаже подержанных гаджетов невелика — около 10%. Но зарабатывать компаниям надо, поэтому они стараются покупать подешевле, а продавать подороже, что увеличивает стоимость реализуемых подержанных аппаратов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«МегаФон» обещает скидку до 60%. По мнению эксперта департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, экономия при покупке «восстановленного» телефона может доходить до 50% от первоначальной стоимости. Однако стоит помнить: чем больше скидка, тем выше вероятность, что прослужит он относительно недолго. Скорее всего, такое устройство «пережило» замену дисплея, аккумуляторной батареи и других родных заводских деталей.

Де-факто это как покупка любой подержанной техники. С одной стороны, есть понимание, что приобретается хороший аппарат, с другой — учитывая то, что он уже был в употреблении, его мощность и долговечность могут быть серьёзно снижены, — говорит эксперт.

На «Авито» можно купить ещё дешевле, но без каких-либо гарантий. Но и при покупке смартфона «с пробегом» в магазине гарантия мнимая, потому что в большинстве случаев не работает, замечает Муртазин. Так, смартфоны Apple на «Авито» можно приобрести в среднем вдвое дешевле, чем на первичном рынке, а смартфон другого популярного бренда Samsung с выгодой более чем в 70%.

По мнению эксперта, перспективы вторичного рынка смартфонов сильно ограничены: в России люди предпочитают покупать новые гаджеты и не хотят рисковать. Подобная модель поведения потребителей отражается на развитии рынка в целом. Если россияне поменяют отношение к бывшим в употреблении вещам, тогда и вторичный рынок будет другим, полагает Муртазин. Пока же он может подрасти в моменте, но в целом значительно увеличиться в объёмах вряд ли способен. Эксперт оценивает рынок б/у техники в 3,2 млн штук в год, что составляет около 10% от всего рынка продаваемых в России смартфонов (32,5 млн штук в 2021 году).