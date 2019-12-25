https://static.news.ru/photo/c952cdbe-270d-11ea-9e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Mediascope назвал самое популярное эфирное событие 2019 года. Так, трансляция военного парада, которая посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне заняла первое место. Её транслировали в прямом эфире с помощью 53 камер.

Отмечается, что самой рейтинговой информационной программой стал выпуск Новостей, который показали по завершению парада. В рейтинге ток-шоу года первое место заняла программа «Пусть говорят». Среди спортивных программ первое место заняла трансляция четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею. Игра между Россией и США пользовалась самой высокой популярностью, сообщает пресс-служба телеканала.

Помимо этого, в шорт-лист попали сериалы «Знахарь», «Гадалка» и «Отчим», а также выпуски нового сезона проектов «Голос» и «Голос.Дети».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Mediascope назвал самый популярный канал новогодней ночи 2018 года. По данным компании, «Россия 1» собрала наибольшее число телезрителей.