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Продажи алмазов одного из мировых гигантов на этом рынке компании De Beers в 2019 году упали на $1,4 млрд. Только в ходе последнего цикла продаж, который завершился 17 декабря, компания продала клиентам алмазы на $425 млн, хотя годом ранее эта цифра составила $544 млн.

Об этом сообщает Bloomberg, эксперты которого прогнозируют по итогам 2019 года обрушение продаж у De Beers на 31%, а у российской компании АЛРОСА — на 25%. Агентство отмечает, что такая...