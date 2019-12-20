Вопросы нефти, газа и налогов остаются недосогласованными в рамках Союзного государства, по словам Максима Орешкина. Он отметил «очень напряжённую» и «очень эффективную» совместную работу России и Белоруссии по итогам переговоров на высшем уровне, которые прошли 20 декабря.
У нас сейчас, по результатам сегодняшних переговоров, осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договорённости: это договорённости в нефтяной сфере, договорённости в газовой сфере и договорённости в налоговой сфере, — заявил министр экономического развития РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин признал 90% поставленных по направлению Союзного государства задач невыполненными.
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