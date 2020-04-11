Операторы рынка внутреннего туризма просят правительство о помощи

https://static.news.ru/photo/759a2538-7bbc-11ea-9318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Выделение 3,5 млрд рублей субсидий операторам выездного туризма подтолкнуло обратиться за помощью в правительство игроков внутреннего рынка. Они недосчитались не менее 20 млрд рублей из-за экстренного вывоза путешественников из регионов России в конце марта и отмены туров.

Просьба о мерах поддержки внутренних операторов изложена в письме «Опоры России» премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает газета «Коммерсант». Издание отмечает, что запрашиваемая поддержка позволит не только сохранить туриндустрию, но и быстро восстановить турпоток в регионы страны, когда закончится пандемия коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабинет министров одобрил правила возврата денежных средств клиентам туристических компаний в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги могут быть возвращены по решению кабмина, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну. Ещё одна причина — возникновение угрозы безопасности для жизни и здоровья путешественников.