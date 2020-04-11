Операторы рынка внутреннего туризма просят правительство о помощи

Выделение 3,5 млрд рублей субсидий операторам выездного туризма подтолкнуло обратиться за помощью в правительство игроков внутреннего рынка. Они недосчитались не менее 20 млрд рублей из-за экстренного вывоза путешественников из регионов России в конце марта и отмены туров.
Просьба о мерах поддержки внутренних операторов изложена в письме «Опоры России» премьер-министру Михаилу Мишустину,
Ранее NEWS.ru сообщал, что кабинет министров одобрил правила возврата денежных средств клиентам туристических компаний в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Деньги могут быть возвращены по решению кабмина, если иностранное государство ограничило въезд иностранцев в страну. Ещё одна причина — возникновение угрозы безопасности для жизни и здоровья путешественников.
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