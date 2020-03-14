Много раз говорилось, что криптовалюты начинают заменять золото в качестве защитного актива. Но, как это обычно происходит, спекулирующие на данной теме аналитики выдают желаемое за действительное.

Идея того, что биткоин может выполнять функции защитного актива, пропагандируется теми, кто торгует криптовалютами. В последнее время она звучит всё чаще — в связи с «вирусным кризисом» на рынке.

После начала обвала мировых рынков настала череда «чёрных» дней и для «битка». Всего за сутки, 12 марта, он потерял 30% своей стоимости, что в денежном эквиваленте составляет $30 млрд. В итоге 13 марта биткоин торговался на уровне $5 тысяч. Трейдеры, поддавшись общей панике, начали активно продавать цифровые активы, которые ещё можно было скинуть по относительно привлекательной цене.

Инвесторы продавали как сами монеты, так и длинные позиции на ведущих криптоплощадках. За несколько часов только на одной бирже

BitMEX было ликвидировано лонгов на $665 млн, рассказал глава отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Если проанализировать технические графики, то в 2015 году биткоин достал дна и потом совершил мощный отскок. Вполне вероятно, что ситуация повторится и монета начнёт укрепляться в цене.

Между тем причина, по которой к биткоину до сих пор нет сильного доверия, как рассказал NEWS.ru эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку и компании XCritical Ян Арт, в отсутствии свойств защитного актива.

Во-первых, защитный актив должен быть отрегулирован, абсолютно адаптирован в рынок в правовом отношении. Между тем, вопрос о регулировании криптовалют во всём мире остаётся открытым. Поэтому все спекуляции на этот счёт представляются весьма надуманными или предвзятыми. Ян Арт эксперт комитета Госдумы по финрынку и компании XCritical эксперт комитета Госдумы по финрынку и компании XCritical

Особенно с учётом того, что в 2019 году перед встречей G20 в Осаке прошли переговоры руководителей центробанков «большой двадцатки», на которой за закрытыми дверями обсуждались перспективы легитимации криптовалют. И, судя по последующей риторике, стороны договорились действовать согласованно и взять паузу на решение этого вопроса.

Во-вторых, защитный актив должен быть традиционен и привычен для общества и иметь репутацию именно в этом качестве. Классический пример — золото.

В самые кризисные моменты любая бабушка на рынке понимает, что можно обменять золотую цепочку на еду. На цепочку блокчейна пока вряд ли кто-то будет готов что-то обменять. То есть защитный актив должен быть высоколиквиден не только вообще, но и в критических ситуациях, — отметил эксперт.

В-третьих, защитный актив должен использоваться в этом качестве центробанками и резервными банками мира. Как золото, которое остаётся активом номер один в хранилищах большинства ЦБ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптовалюты в целом и биткоин в частности перечисленными свойствами пока не обладают. Потребуются годы, чтобы они обрели их даже в самом лучшем для цифрового рынка случае. Хотя несомненная подвижка в этом направлении может произойти, если ведущие экономические державы определятся с правовым статусом криптовалют. В этом плане интересен опыт Сингапура и Швейцарии. Но реальным триггером процесса «признания» станет только достижение определённости в США. Причём она должна быть полная.

Центробанки всего мира будут искать консенсус — то есть не национальное, а наднациональное решение. Позитивно то, что им явно будет не полный запрет. Пациент скорее жив, чем мёртв. Но пока его перспективы туманны.

Есть и ещё минусы — для защитного актива важны такие моменты, как безопасность и защита прав собственности. В этом плане криптовалюты пока сильно уязвимы.

Более того, биткоин сегодня — скорее не защитный, а беззащитный актив не только с точки зрения безопасности, но и экономики. «Вирусный кризис», который мы наблюдаем, влияет на уменьшение котировок. Причина — «битки» воспринимаются как венчурный актив и именно из таких активов на снижениях рынка выходят прежде всего. Если рассматривать так называемые «хайпы» криптовалют в 2017 году и во второй половине 2019-го, то легко заметить: рост цифровых денег шёл всегда на фоне увеличения фондовых рынков в целом. Как только на последних начинало «штормить» — интерес к вложениям в криптовалюты заметно снижался.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Основное будущее криптовалют, считает Ян Арт, не в инвестиционном, а в платёжном предназначении. И, если говорить откровенно, то они — это природный ответ общества на усиление налогового прессинга со стороны государств мира. Поэтому как платёжное средство цифровая валюта уже активно используется, и этот процесс будет расти в объёмах — даже без регулирования. Но в случае возникновения контроля эта функция криптовалют резко расширится. Особенно, если сфера применения технологии блокчейна будет увеличиваться, а к этому есть все предпосылки.

Как инвестиционный инструмент криптовалюты пока интересны только спекулянтам, профессионалам и энтузиастам, а не долгосрочным и не консервативным инвесторам. Ожидаются значимые периоды медвежьего рынка цифровой валюты. И, скорее всего, очередная волна разочарования. Но это пойдёт рынку только на пользу — схлынет ажиотаж, придёт более трезвое восприятие этих инструментов.