https://static.news.ru/photo/9ba68dc8-c8ef-11e9-9203-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Micoolaw

Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что в новой ленте «Вечные» появится персонаж-гей. Таким образом он подтвердил появившиеся ранее слухи.

По его словам, новый супергерой будет состоять в браке, передаёт Entertainment Weekly .

И это лишь малая часть того, кем он является, — подчеркнул Файги.

Премьера фильма запланирована на осень 2020 года. Его режиссёром станет Хлоя Чжао, а среди актёров появятся Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и Ричард Мэдден, который, по неподтверждённой информации, сыграет нового героя.

Ранее News.ru писал, что компании Disney и Sony не поделили прибыль и, вероятно, больше не будут вместе работать над Человеком-пауком. Если они не договорятся, супергерой выйдет из киновселенной Marvel.

Гигантов, по некоторым данным, поссорили сборы от фильма «Человек-паук: Вдали от дома», который уже принёс Sony более 1,1 миллиарда долларов. После таких результатов студия Disney хотела разделить доходы и расходы следующих картин пополам, однако Sony отказалась. Взамен она предложила сохранить текущий формат сотрудничества (где Disney получает в основном деньги от продаж мерчендайза), но тут уже не согласилась вторая.