Цены на нефть могут задержаться на низком уровне — $20–40 за баррель — до конца текущего года, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. В начале этой недели сырьевые котировки вновь пошли вниз, опустившись к $25, хотя несколько дней назад они пытались подняться выше $30. Аналитики отмечают, что причин для полноценного роста стоимости нефти в настоящее время нет. Коронавирус продолжает сокращать спрос, в результате чего на мировом рынке ожидается большой переизбыток сырья.

С обвала нефтяных цен пошла уже третья неделя. За этот период они совершили несколько попыток отыграть потерянное, но всё закончились неудачей. В настоящее время котировки остаются в пределах $25 за баррель — на минимальных с 2003 года уровнях.

Стоимость сырья не может расти из-за негативного внешнего фона на глобальных финансовых рынках. Там всё ещё царят панические настроения, отмечает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

Сегодняшнее падение котировок связано с тем, что в Конгрессе США застрял пакет стабилизационных мер для стимулирования экономики. Там идёт перетягивание каната между республиканцами и демократами — обе стороны хотят получить определённые бонусы. Пока нижняя ценовая граница для нефти находится чуть ниже $25 за баррель. Однако если панические настроения на глобальных рынках усилятся, цена может падать и до $20, $15 и даже до $10 за баррель. В реальности дно пока не найдено. Сергей Дроздов аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Низкий уровень котировок, в пределах $40 за баррель, сохранится как минимум на два-три месяца, а максимум — до конца года, полагает эксперт. Причина — чрезмерные усилия по борьбе с коронавирусом, которые практически загнали мировую экономику в рецессию.

R.Märzinger/ CHROMORANGE/Global Look Press

Крупнейшие инвестиционные банки и рейтинговые агентства также не верят в дорогую нефть в 2020 году. Так, S&P Global Ratings понизил свой прогноз средней цены на сырьё в этом году до $30 за баррель марки Brent и $25 за WTI, сообщает агенство S&P Global Platts. Там обратили внимание, что Саудовская Аравия снизила стоимость своей нефти на апрель и планирует в следующем месяце увеличить добычу до 12,3 млн баррелей в сутки — максимального за всё время производства уровня.

Ранее один из крупнейших инвестиционных банков Morgan Stanley понизил свой прогноз мировых цен на нефть марки Brent во втором квартале до $30 за баррель, отметив, что временами цена может уходить и ниже указанного уровня.

Подобные мрачные прогнозы в свою очередь создают дополнительное давление на цены, осложняя их восстановление, считает заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Goldman Sachs ожидает падения цены Brent во втором квартале до $20, а банк Citigroup — вообще чуть ли не до $5 за баррель в отдельных регионах и по отдельным контрактам. Мы бы не исключали падения цены до $20 за баррель после 1 апреля, когда будет официально объявлено о прекращении действия соглашения ОПЕК+, хотя, с более высокой вероятностью, цена нефти будет находиться в пределах $25 в этот период. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

По её словам, в конце апреля или в мае котировки могут вернуться в диапазон $30–40 и остаться там довольно надолго — до двух кварталов. Только во втором полугодии, если пандемия коронавируса пойдёт на спад, нефть Brent может вернуться в коридор $45–55 за баррель.

Очередное падение сырьевых цен начнётся уже в апреле, когда будут сняты все ограничения на добычу в странах ОПЕК+, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, в ближайшие два-три месяца стоит ожидать обвала стоимости нефти до $10–15 за баррель.

В целом по году рост возможен на разных позитивных новостях, например, если будет организована альтернатива ОПЕК или приняты какие-то экстраординарные решения, но падение спроса в глобальном масштабе это не остановит. Поэтому цены на нефть будут колебаться в течение года в диапазоне $20–40 за баррель. Это в конечном счёте приведёт к полному переформатированию рынка: одни участники увеличат свою долю, другие потеряют. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

«Лишняя» нефть

Один из главных факторов, мешающих подняться нефтяным котировкам, — большой переизбыток сырья на мировом рынке. Он вызван, в первую очередь, падением потребления энергоносителей из-за сокращения социальной и экономической активности на фоне эпидемии COVID-19.

Kim Mincer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мировой спрос в апреле и мае может сократиться в годовом выражении более чем на 12 млн баррелей в сутки, а по итогам года — на 3,2 млн баррелей, прогнозируют в Platts Analytics. Предыдущий прогноз от 11 марта предполагал сокращение лишь на 960 тыс. баррелей. Причина пересмотра прогноза — закрытие школ и других общественных заведений, а также ужесточение ограничений на передвижения по всему миру.

Профицит на рынке нефти оценивается в 10 млн баррелей в сутки, отмечает Артём Деев. Он поясняет, что баланс спроса и предложения продолжает ухудшаться, поскольку, с одной стороны, развал ОПЕК+ стал драйвером для наращивания добычи, с другой — пандемия коронавируса ведёт к сокращению спроса, которое, по разным оценкам, может стать рекордным за всю историю.

Намерения США и Китая повлиять на предложение через накопление нефти в стратегические запасы особого эффекта не имели: объёма хранилищ хватит для заполнения лишь в течение одного-двух месяцев. Так же быстро будут заполнены танкерные мощности. При этом нет перспектив по поводу встречи ОПЕК+, — отмечает аналитик.

Напомним, сделка по сокращению добычи нефти прекращает своё действие с 1 апреля. Ряд стран-экспортёров, включая Саудовскую Аравию и Россию, уже заявили о возможном наращивании добычи после снятия всех ограничений.

Слабеющий рубль

В S&P Global Ratings полагают, что Россия и Саудовская Аравия вряд ли смогут преодолеть свои разногласия и вернуться за стол переговоров, несмотря на падение цен. При этом, в первую очередь, в ценовой войне могут пострадать компании с высокой себестоимостью добычи, например американские, отметили в агентстве.

Эксперты полагают, что длительный период низких цен на сырьё приведёт к большим потерям нефтяных компаний по всему миру, а также бюджетов стран-экспортёров.

Нефтяники сейчас делают вид, что у них всё хорошо, рассказывают, что у них достаточно низкая себестоимость добычи и что они всё выдержат. Однако в реальности цена в $25–30 за баррель не устраивает никого. Все несут серьёзные потери, и больше остальных — страны, чей бюджет сильно зависит от цен на нефть. Это и Россия, и особенно Саудовская Аравия, — отмечает Сергей Дроздов.

Страны-экспортёры нефти по итогам года могут потерять от 50% до 85% прибыли от нефтегазовых доходов, считает Артём Деев.

Российские нефтяники к тому же могут выплатить государству в 2020 году до 700 млрд рублей из-за падения стоимости сырья в рамках работы демпфирующего механизма к обратному акцизу на нефть. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. При этом помощь нефтяным компаниям в связи с падением цен на нефть не обсуждается, отметил Сазанов.

Если цены на нефть в пределах $30–35 за баррель сохранятся на протяжении года, это станет серьёзным испытанием для нефтегазовых компаний, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

Проекты с высокой себестоимостью окажутся законсервированы. Без поддержки государства среди сланцевых компаний с высокой долговой нагрузкой пройдёт череда банкротств, инвестиции в новые месторождения остановятся. Для США в целом низкие цены на сырьё будут благоприятны, поскольку страна является нетто-импортёром нефти, а доля нефтегазового сектора в ВВП не превышает 2%.

Также позитивный эффект будет для Китая. А вот экономика стран ОПЕК пройдёт испытание на прочность, поскольку бюджеты большинства стран балансируются лишь при ценах на нефть от $50 за баррель и выше. Игорь Галактионов эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»

По его словам, бюджет России может потерять около 3 трлн рублей нефтегазовых доходов. Финансовое положение страны останется стабильным, однако планы по экономическому развитию, в том числе путём реализации нацпроектов, не будут исполнены, а доходы населения снизятся из-за ослабления рубля, предупреждает специалист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, Россия в результате падения цен с $55 до $30 за баррель ежедневно теряет $260 млн. Благодаря ослаблению нацвалюты в рублях потери несколько ниже — 13,5 млрд. Такова оценка ИК «Велес Капитал». По расчётам компании, если динамика сырьевых котировок не изменится, нефтяные компании потеряют 4,9 трлн рублей выручки, а российский бюджет за год может недополучить 3 трлн рублей налогов.

Тем временем российская валюта уже понесла заметные потери, с начала марта её курс снизился почти на 20% и в настоящее время находится на уровне 80-81 рубль за доллар. Снижение продолжится, и в ближайшее время нацвалюта может перейти психологический рубеж в 90 рублей за доллар, считает Артём Деев.

Наталья Мильчакова полагает, что при падении нефтяных цен ниже текущих уровней в апреле-мае доллар может стоить 86 рублей и выше, евро — 93 рубля и выше. Этот негативный сценарий относится больше к апрелю. В мае, если пандемия коронавируса в Европе и США начнёт затухать, цены на нефть должны превысить $30 за баррель. Соответственно, курс рубля также будет выше — примерно 77–79 за доллар и 82–84 за евро.

Помимо низких сырьевых цен на рубль давит уход нерезидентов с российского долгового рынка, отмечает Сергей Дроздов. По его словам, лишь за прошлую неделю наш рынок покинуло $1,4 млрд. Эксперт полагает, что если нефть опустится до $20 за баррель, то рубль будет стоить 86 за доллар. При улучшении ситуации на сырьевом рынке курс нацвалюты может колебаться в пределах 76–82 рубля за доллар.