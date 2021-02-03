Нефть продолжает дорожать на оптимизме вокруг сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/0590588e-23af-11eb-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировые цены на нефть продолжают расти. Трейдеры сохраняют оптимистичный настрой в отношении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и её влиянии на нефтяной рынок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 08:00 мск, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,14% и составила 58,77 доллара за баррель, сообщает РИА Новости .

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть WTI поднялась на 0,65%, до 56,05 доллара за баррель.

С начала этой недели котировки увеличились на 5–7%. Они повторяют рекордные цены февраля 2020 года.

Причиной позитивных движений специалисты считают сделку ОПЕК+ и усилия государств по снижению добычи сырья. Так, Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Некоторые другие страны — члены ОПЕК+ также согласились на подобные условия. В результате общее сокращение добычи составит 1,425 миллиона баррелей в сутки.

По мнению экспертов, в двух первых кварталах 2021 года динамика цен останется позитивной.

Как писал NEWS.ru, в нефтяной компании Saudi Aramco ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Об этом на конференции Energy Forvard сообщил руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими.