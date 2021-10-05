Нефть марки Brent превысила $83 впервые c октября 2018 года

Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent 5 октября поднялась выше $83 за баррель. Таким образом, с момента закрытия прошлых торгов рост составил 2%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Максимальная цена в ходе сегодняшней сессии за баррель Brent составила $83,11. В последний раз эта марка нефти торговалась на таком уровне 10 октября 2018 года.

Накануне нефть выросла в цене на 1,7–1,8% на новостях о решении ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи.

Цены на газ в Европе также продолжили сегодня рост и достигли $1427 за тысячу кубометров, побив очередной рекорд.

В то же время экономисты говорят о необходимости России уйти от зависимости от нефтедолларов. По мнению председателя Счётной палаты, экс-министра финансов Алексея Кудрина, на это у нас есть 10–15 лет. Это связано с тем, что потребление углеводородных источников в мире будет снижаться.

Депутат Госдумы Сергей Катасонов в беседе с NEWS.ru заявил, что забыть про зависимость от доходов от продажи нефти и газа можно и за пять лет, если отказаться от монетарной политики и перейти на «зелёную экономику».