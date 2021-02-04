Нефть дорожает в ожидании результатов снижения её добычи в ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/a4f5be3e-3136-11eb-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятницу утром мировые цены на нефть продолжают умеренно расти, заметно прибавив в стоимости с начала месяца. Такой оптимизм основан на ожидании снижения добычи сырья рядом стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую марку Brent по состоянию на 07:28 мск составляла 59,24 доллара, прибавив в сравнении с предшествующим показателем 0,41%.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI торговались на уровне 56,66 доллара, что на 0,76% выше предыдущей цены.

С начала недели котировки на обе марки выросли на 6 и 9% соответственно.

Ряд стран ОПЕК+ в январе пришли к соглашению о снижении добычи нефти. В результате добыча будет сокращена на 1,425 баррелей в сутки, 1 миллион из которых приходится на Саудовскую Аравию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в США заявили, что цена на Brent может вырасти до 173 долларов.