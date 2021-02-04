Нефть дорожает в ожидании результатов снижения её добычи в ОПЕК+

В пятницу утром мировые цены на нефть продолжают умеренно расти, заметно прибавив в стоимости с начала месяца. Такой оптимизм основан на ожидании снижения добычи сырья рядом стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую марку Brent по состоянию на 07:28 мск составляла 59,24 доллара, прибавив в сравнении с предшествующим показателем 0,41%.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI торговались на уровне 56,66 доллара, что на 0,76% выше предыдущей цены.
С начала недели котировки на обе марки выросли на 6 и 9% соответственно.
Ряд стран ОПЕК+ в январе пришли к соглашению о снижении добычи нефти. В результате добыча будет сокращена на 1,425 баррелей в сутки, 1 миллион из которых приходится на Саудовскую Аравию.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в США заявили, что цена на Brent может вырасти до 173 долларов.