Курс рубля в начале последней недели марта рушится при сочетании многих резко отрицательных факторов. Доллар поднялся выше 80 рублей, по состоянию на 10:25 мск 30 марта — 80,16 рубля (+1,34 рубля). Общее мощное давление на российскую валюту продолжает оказывать распространение коронавируса в стране и мире. Меры против него вызывают ограничения в экономике, резкое падение деловой и потребительской активности. В таких условиях страдают котировки нефти и валют развивающихся рынков, к которым относится и рубль.

Этот негатив усилился в связи с фактическим введением жёсткого карантина в Москве. Он свидетельствует и о критической серьёзности проблемы, и о дальнейших новых потерях экономики.

Кроме того, играет свою роль и прекращение налогового периода продажи валюты экспортёрами.

Цена нефти в целом находится под давлением из-за сочетания двух важнейших факторов. С одной стороны, ослабляется потребность в ней из-за вируса. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает сокращение её потребления на 20 млн баррелей в день, или примерно на 20%. При этом с апреля ОПЕК предполагает ещё больше увеличить добычу и поставки, целенаправленно снижая цены с целью отвоевать доли рынка. Это заставляет котировки падать в понедельник, 30 марта, к минимумам с 2003 года в районе $23,5 за баррель Brent, что дополнительно давит и на рубль.

С другой стороны, частично сдерживающим фактором для обесценивания рубля выступают беспрецедентные меры США по наполнению финансовой системы $2,2 трлн. Кроме того, позитивом являются продажи валюты Центробанком в рамках «бюджетного правила» при уменьшении цены нефти ниже $42,2. На новой неделе данные факторы по-прежнему актуальны и будут определять курс рубля. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Многое будет зависеть от того, сумеют ли США воздействовать на Саудовскую Аравию с целью отказаться от сильного увеличения экспорта. Ведь с 1 апреля истекает срок действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, и саудиты планируют «залить» мир нефтью по самым низким ценам. Исключительно важными остаются события вокруг распространения коронавируса, и поворот в них в ту или иную сторону адекватно будет сказываться и на рубле.

Запланированных важных событий в ближайшие дни не предвидится. Однако сейчас на эмоциональный рынок могут воздействовать именно внезапные, непредсказуемые факторы. Поэтому наиболее вероятная амплитуда изменения курса рубля достаточно значительна и составляет 77–83 рубля с тяготением к верхней части данного диапазона.

Нефть в боковике

После недавнего обвала рынка, вызванного выходом России из ОПЕК+ и последующего наращивания добычи нефти Саудовской Аравией, цены на сырьё прекратили падение и последнюю неделю находятся в боковике в диапазоне $20,5–25,6 за баррель нефти марки WTI.

В ближайшей перспективе в этом боковике она и останется. Это связанно с несколькими факторами.

В первую очередь, это сам факт нефтяной войны и возможное её обострение. Уже давно понятно, что это противостояние, скорее всего, будет долгим. Саудиты уже обрушили рынок своими заявлениями, наращиванием добычи и скидками для своих клиентов, что, безусловно, оказывает давление на нефть. Алена Лапицкая независимый эксперт по личным инвестициям независимый эксперт по личным инвестициям

С другой стороны, у них выяснилась неожиданная проблема, а именно — способы доставки. В марте ставки фрахтования танкеров для транспортировки нефти с Ближнего Востока выросли до 700%. Цена фрахта сверхкрупных танкеров теперь составляет от $200 тысяч до $300 тысяч в день в зависимости от направления по сравнению с $33 тысячами на прошлой неделе.

Это уже вынудило Эр-Рияд отменить часть обещанных скидок.

К тому же Венесуэла продаёт свою нефть по удивительно низкой цене, всего 5$ за баррель. Поскольку страна находится под санкциями США, её никто не покупает, за исключением тех, кто ограничительных мер не боится.

Поэтому многие инвесторы предпочтут остаться в стороне от этого актива ввиду сложившейся неопределённости.

Что касается шкурного интереса, то при фиксации за уровнем $23,44 по WTI стоит рассмотреть покупку, вплоть до верхней границы боковика $25,6 за бочку. Однако стоит помнить, что это краткосрочная сделка, а не долгосрочная инвестиция, поэтому за ней стоит присматривать и в случае появления новых форс-мажоров подстраиваться под поведение рынка.

Золото сливается

Донат Сорокин/ТАСС

Золото уже по сути не очень-то и правильно рассматривать как некий инструмент для ухода от рисков. Когда-то это было догмой, но теперь большинство инвесторов считают контракты на этот драгоценный металл едва ли не таким же рисковым инструментом, как и остальные. Вот и на неделе с 15 по 21 марта все мы были свидетелями, как золото быстро и заметно продолжало падать в цене из района $15,50–1570 за унцию и вплоть до отметки $1450. А происходило это всё одновременно и почти синхронно с ускорением биржевого обвала на акциях и индексах, потому что инвесторам массово требовался кэш для затыкания образовавшихся многочисленных дыр на их брокерских счетах по акциям и по сырью, они пополняли счета, чтобы было за счёт чего потом наверстать потери, вносили дополнительное маржевое обеспечение под сделки, часто находясь на грани маржин-коллов, а то и уже после их объявления брокерами.

А затем 23–24 марта мощный отскок наверх по золоту в диапазон $1590–1640 случился опять же синхронно с самым быстрым и крупным повышением мировых индексов, причём сравнимый по размаху подъём единственный раз состоялся в 1933 году, на выходе из состояния Великой депрессии. Что наводит на очевидную закономерность: цены на золото могут расти и дальше, до $1700 и более, если биржи подтвердят положительной динамикой, что инвесторы предвидят нынешний кризис спроса и остановок производства из-за эпидемии преодолённым — скажем, уже в ближайшие пару месяцев — и заблаговременно будут готовы ставить на постепенное восстановление в цене чрезмерно упавших акций потенциально и дальше весьма прибыльных компаний.

Если биржи так и поведут себя в ответ на триллионные пакеты помощи компаниям в Европе и США, то золото будут покупать как «страховую» часть пакета в наборе с портфельными бумагами, как это было почти постоянно во время Трамп-ралли. Именно это и позволило только лишь с ноября 2018-го подняться золоту в цене с $1150 до $1600 за унцию к январю 2020-го параллельно с ростом американских и почти всех мировых биржевых индексов на 25–40%. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

А потом инвесторы массово забрали с золота свою прибыль, компенсировав себе недополученную при обвале часть прибыли в акциях, а купившие бумаги высоко — компенсировали продажей золота убытки. Раз эта схема была рабочей как минимум пять лет, то ей будут пользоваться и дальше. Но вот брать золотые фьючерсы, спот- и CFD-контракты по любым ценам, полагаем, инвесторы остерегутся. И даже несмотря на гигантское обесценивание стоимости всей корзины мировых валют из-за суперэмиссии денег, когда центробанки заливали ущерб от пандемии даже так называемыми ничем не обеспеченными деньгами «с вертолёта» — хоть это и фактор, справедливо побуждающий многих искать возможности вложиться в золото, — но и этот механизм может сработать позднее, с временным лагом в недели и даже месяцы, если рынки акций найдут новые поводы снижаться и перебьют уже прорисованное локальное «дно».

XinHua/Global Look Press

Например, биржи способны испытать разочарование в случае задержки «открытия» американской экономики после карантина, о чём в принципе уже в конце будущей недели, кажется, готов заявить американский президент Дональд Трамп, хотя бы пока на федеральном уровне и начиная с самых благополучных штатов. Но многое будет зависеть от динамики заболевания, которую никто не знает. И если она подведёт, то и золото может попробовать на вкус вновь уровни ниже $1500, а если биржевые индексы акций найдут повод провалиться существенно, то за счёт потребностей выходить в кэш золото может и вовсе обновить в процессе годовые низы, прежде чем перейти в подходящий момент к устойчивому и даже бурному росту. Именно по этой схеме развивались события в 2008-м, когда золото в период обвала акций сначала упало в цене с более чем $1000 за унцию до $680, зато затем наверстало всё упущенное, а к 2011 году превысило в цене и $1900. Судя по концу прошедшей недели, американские биржи всё-таки не разбазарили подъём, но и не закрепились в самой верхней части ценового коридора. Так что вся борьба впереди.