По-настоящему серьёзного удара по рублю китайский вирус нанести пока что не способен, как явно преувеличен сейчас и масштаб влияния карантина в Китае вообще на мировую экономику в целом. В горизонте года полностью потеряются сегодняшние разовые эффекты от замедления цепочек поставок и из-за относительной пассивности китайских потребителей в ближайшие пару месяцев. Всё это быстро наверстается, а пока что на текущей неделе приток денег в рублёвые активы может лишь немного сократиться — в связи с колебаниями настроения на западных фондовых площадках.

Сильнее всего на курс рубля будут понемногу влиять даже не цены на нефть, от них-то рубль практически отвязан благодаря бюджетному правилу, да и сами нефтяные котировки отскочили от $53 в район $56 по Brent. На наши внутренние показатели по ВВП или на низкие доходы населения и бизнеса инвесторы в рублевую зону также внимания давно не обращают.

А вот колебания даже не азиатских, а именно глобальных индексов, заявляет шеф-аналитик компании TeleTrade Пётр Пушкарёв, влияют напрямую на то количество денег, которое западные инвесторы готовы выделять на покупку российских долговых бумаг.

ОФЗ Минфина под 6% годовых и более, как и корпоративные облигации Сбербанка, РЖД, «Норникеля», «Роснефти» остаются максимально привлекательны по сравнению с близкой к нулю доходностью по купонам в развитых странах или с высокой доходностью в государтсвах, где долг просто не обеспечен такой огромной подушкой безопасности в виде резервов, как в России. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Из-за этого и на текущей неделе как минимум аукцион Минфина в среду, 26 февраля, привлечёт еще десятки миллиардов рублей в Россию, а больше половины спроса связано с интересом именно иностранных инвесторов. Поэтому они продолжат менять валюту на рубли, ещё и пользуясь подросшим курсом, а к ним присоединятся и российские компании, для которых в это время начинается налоговый период, и им нужно для уплаты налогов порядка 1 трлн рублей, говорит аналитик.

Эти притоки капитала скорее всего просто не позволят курсу доллара подняться выше района 64,5 или максимум 65,2 рубля, даже если отечественная валюта будет подталкивать к ослаблению сиюминутные негативные настроения на глобальных биржах. Но в целом, и там сохраняется растущий тренд, который может лишь слегка корректироваться вниз из-за новостного фона про темпы распространения эпидемии.

Хочешь знать, что будет в конкретный день с рублём — получается, смотри на глобальные индексы: S&P500, Dow Jones, NASDAQ. А они ещё буквально на днях с новым энтузиазмом штурмовали свежие рекордные максимумы всех времён. Не смогло пока больше чем на пару дней пошатнуть ситуацию даже и предупреждение от Apple, что компания ждёт выручку ниже прежних оценок, — сказал Пушкарёв.

Если фондовые индексы США и Европы упадут чуть глубже, то и рубль останется под давлением, а доллар закрепится пока выше 64, но вероятно ниже 65 рублей. Если же мировые биржи снова потянет на подвиги, то покупки рублёвых активов сразу же увеличатся, и доллар может быстро соскользнуть обратно в район 62,5‒63 рубля.

Нефть подвержена панике

После непрерывного семидневного роста Brent потеряла 3%, однако во вторник торги вновь проходят в «зелёной зоне». Краткосрочное падение было обусловлено возобновившимися опасениями по поводу последствий распространения коронавируса, несмотря на принимаемые Китаем меры.

Новые опасения были вызваны заявлением, сделанным главой ВОЗ, который признал замедление темпов распространения опасной инфекции из КНР, но предупредил, что новая вспышка его может начаться в мире в любой момент.

При этом статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США инвесторы попросту проигнорировали. Хотя данные оказались позитивными. Запасы нефти в Америке выросли на 414 тысяч баррелей, при этом аналитики ожидали рост на 2,5 млн баррелей, согласно прогнозам. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Сейчас поводов для роста у нефти не так много. Поэтому на текущей неделе стоит ожидать усиление коррекций и последующую стабилизацию. В целом до заседания министерской группы ОПЕК+ такая картина может сохраниться.

Иммунитет для золота

За неполных два месяца с начала года золото подорожало на 7,7%, достигнув высот, в последний раз наблюдавшихся семь лет назад и судя по тому, какая складывается сейчас ситуация в мире, это далеко не предел. Эпидемия коронавируса — лишь один из катализаторов, который заставил инвесторов искать спасение капиталам в непреходящей ценности, причин для повышения котировок и без этого более чем достаточно.

Замедление темпов мировой экономики в I квартале из-за нарушения производственно-логистических цепочек и сокращения туризма может заставить ведущие центральные банки как минимум продлить период поддержания ультралиберальной монетарной политики, как максимум еще больше увеличить объем стимулов, поясняет руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Пока на словах глава американского ЦБ Джером Пауэлл говорит о рисках СOVID-19 на экономику и в то же время указывает на то, что с апреля покупки казначейских векселей объемом в $60 млрд будут прекращены, рынок уже ставят ставки один к одному, что уже в июне ключевая ставка будет понижена на 0,25%. Если раньше на рынке полагали, что программа выкупа активов будет постепенно уменьшаться в масштабах и будет прекращена к лету этого года как самый ранний срок, то теперь эти оценки сдвигаются на более отдаленное будущее.

О запуске реального QE уже говорит и сам Пауэлл. При этом помимо ФРС к активной накачке ликвидностью прибегает Народный банк Китая, к увеличению объемов стимулов готовит инвесторов и Банк Японии. На фоне роста предложения долларов, евро и иен и сопутствующей этому инфляции активов, золото обречено дорожать. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Примечательно, что сейчас это наблюдается в условиях укрепления американского доллара, что прежде наблюдалось крайне редко в истории. Инвесторы опасаются разрыва пузыря на фондовых рынках, что покупают драгоценный металл, не обращая внимание на то, как он дорожает в прочих валютах, отличных от доллара. Дополнительным драйвером выступает рост геополитической напряженности в мире.

На завершающей зиму неделе не ожидается важных макроэкономических событий, которые могли бы стать дополнительным драйвером для роста стоимости золота, за исключением разве что отчёта по заказам на товары длительного пользования 27 февраля. Многие компании уже сейчас предупреждают инвесторов о том, что новый коронавирус оказал заметное влияние на динамику их производственных и финансовых показателей. С технической точки зрения очевидно, что котировки вошли в новый ценовой коридор $1560‒1800 за унцию и после того, как двумя неделями ранее подтвердили в качестве поддержки его нижнюю границу в перспективе двух-трех месяцев будут стремиться достичь уже верхней границы.