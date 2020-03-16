Пока биржи находятся в стадии почти свободного падения, предсказать с хорошей точностью будущее «дно» и насколько оно близко по ценам или по времени — задача не из лёгких. В сложившейся ситуации инвесторы могли взять своё — кто сколько мог на продаже биржевых индексов, или же просидеть всё это время с условным попкорном в сторонке, ведь рынки пойдут дальше своим путём, так как падение не вечно. Рынкам, прежде всего, необходимо успокоиться и здраво смотреть на новые вызовы. Страх и паника мешают принимать правильные решения и при этом помогают определённым кругам перестраивать нефтяной баланс и ввергать экономики государств в шок. Подробности — в материале NEWS.ru.

Можно вспоминать, что биржевые индексы США и Европы уровней Рождества 2018 года, или предполагать, что кардинальное снижение ставок Федрезерва до нуля сделают неуместной дальнейшую истерию в новостных лентах, так как «мировая закулиса» уже сделала всё, что ей требовалось и ради чего подогревался градус общего безумия.

Но что мы видим? По состоянию на 10:10 мск курс доллара вырос до 73,9 рубля (+1,31 рубля), евро — до 82,38 рубля (+1,7 рубля). Индекс МосБиржи снижается на 2,7%, до 2253,7, РТС — на 3,48%, до 957,1. Нефть марки Brent валится на 5,17%, до $32,1, а WTI падает на 3,67%, до $30,93.

Если некая бумага до обвала стоила на рынке $400, обозначила затем «дно» на уровне $280, а на момент покупки стоит $310, то инвестор понимает, что рискует на $30 (расстояние до «дна») с небольшим запасом, допустим, в $5. То есть всего на $35 по каждой акции. А вот в случае просадок вниз цены на $10 или даже на $17 зря «дёргаться» ему не нужно. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Получается, говорит он, инвесторы не только смогут мечтать о будоражащих воображение, но конечно не гарантированных $90 прибыли при возврате цены со временем на уровень $400 или выше, но и будут понимать, что соотношение прибылей и рисков для этой условной бумаги примерно 3 к 1. А какие именно это будут бумаги — компании ли нефтегазового сектора, которые всё равно в итоге в проигрыше не останутся и хорошие дивиденды платят, или же, допустим, менее подверженные ущербу от вируса, но тоже страдающие от спадов рекламной индустрии компании цифровой экономики (пока все публичные мероприятия отменены, люди всё равно гуглят и смотрят стриминговые каналы). Западные ли выбирать компании или российские — вопрос непростого и глубоко личного выбора каждого инвестора.

Когда появятся признаки разворота к росту, следует начинать с инвестиций в американские биржевые индексы S&P500 или Nasdaq: европейские или тем более российские биржи всё равно начнут как следует отрастать с задержкой, так как Европа страдает от последствий инфекции сильнее, да и привыкли французские или немецкие индексы принимать на себя роль ведомых, а наши биржи дополнительно какое-то время будут прижимать плотнее к земле упавшая нефть и вечные опасения людей насчёт рубля, — сказал Пушкарёв.

А из консервативных инвестиций без гонки за супердоходностью акций можно обратить внимание на облигационные фонды. Из-за ослабления рубля и обвала на мировых биржах западные инвесторы закупаются американскими и европейскими бондами под близкий к нулю и даже отрицательный процент, тогда как в России купонный доход по ОФЗ подскочил с 6% годовых до 7% по 2,5-летним бумагам госдолга и до 8% по 15–20-летним бумагам. Тем более что лучшие облигационные фонды при банках за прошлый год смогли заработать для своих клиентов по 12–16% годовых, так как регулярно занимаются ещё и перепродажей ОФЗ и корпоративных облигаций на вторичном рынке, что требует большого профессионализма и сложно делать самостоятельно частному инвестору.

Пока же на рынках будут наблюдаться скачки — от падения до небольшого отыгрывания ситуации. И если сегодня доллар растёт на 1,5 рубля, то завтра отечественная валюта уже может перейти к укреплению. Гарантировать точный курс и делать срочный прогноз, пока не будет предпринято фундаментальных шагов по стабилизации мировой экономики, крайне сложно.

Нефтяная война

Торговая война между нефтяниками получила дальнейшее развитие. Нет даже намёка на новые попытки урегулировать разногласия. Так, компания Saudi Aramco подтвердила ряд запросов от европейских покупателей на поставку дополнительных объёмов нефти с погрузкой в следующем месяце. Стоит отметить, что при этом Саудовская Аравия активизировала переговоры с переработчиками нефти о поставках сырья, в первую очередь к тем, кто перерабатывает нефти марки Urals.

В свою очередь, судя по заявлениям Александра Новака, российские нефтяники на текущей неделе вновь обсудят перспективы роста добычи углеводородов. По заявлению министра, такие встречи станут регулярными в условиях волатильности цен. Ранее министр энергетики говорил, что добыча в РФ в апреле может вырасти на 0,2 млн баррелей в сутки, а в течение нескольких месяцев — на 0,5 млн баррелей в сутки. Однако пока не очевидны перспективы реализации дополнительного объёма.

Это противостояние никак не внушает оптимизма инвесторам. Понять это можно по динамике нефти Brent, которая фактически в рамках отскока не смогла выйти из торгового диапазона предыдущего дня. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

Таким образом, краткосрочный и среднесрочный сценарии остались прежними. Ожидается падение к локальному минимуму $31 за баррель. В случае пробоя уровня падение может усилиться к показателям 2016 года — $27–30 за баррель и ниже.

Польза золота

Creativ Studio Heinemann/imagebroker.com/Global Look Press

С начала января по 9 марта золото подорожало более чем на 10% на фоне роста неопределённости касательно глобальной экономики как вследствие торговых войн, так и распространения коронавируса, который может подорвать глобальную промышленную активность. Тем не менее с начала прошлой недели благородный металл резко потерял в цене, так как поддавшиеся панике, возникшей после решения Саудовской Аравии начать нефтяную войну, инвесторы предпочли закрыть позиции и иметь на руках наличные средства. Несмотря на временную передышку, котировки должны продолжить своё восхождение вверх и могут в обозримом будущем приблизиться к уровню в $1700 за унцию. Остальные драгметаллы повторяют динамику золота и также готовы продолжить рост к историческим максимумам, как только инвесторы совладают с чрезмерно негативными эмоциями.

Главными факторами, оказывающими влияние на котировки, остаются коронавирус, который был объявлен пандемией, и массивные вливания ликвидности со стороны центробанков, усиливающие инфляционные ожидания. ФРС увеличивает поддержку рынка РЕПО до 175 млрд долларов в день. ЕЦБ в стороне не остался и увеличил программу скупки активов на 120 млрд евро. Геннадий Николаев трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Таким образом, всё складывается в пользу золота: доходность госдолга (другого защитного инструмента) падает, валюта обесценивается, а риск рецессии растёт.

Золото будет оставаться предпочтительным инструментом защиты капитала ещё долгие годы, так как проблемы в мировой экономике только начинаются — его стоимость активно растёт не только в рублях, но и во всех остальных валютах, в том числе долларах. Текущая коррекция может стать хорошей возможностью для увеличения доли золота в своём портфеле.