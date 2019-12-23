Национальная валюта продолжает укрепляться. Спрос на рублёвую ликвидность вызван компаниями-экспортёрами перед декабрьским налоговым периодом. Его пик придётся на эту неделю. В среду, 25 декабря, завершатся выплаты НДПИ, НДС и акцизов. При этом объём всех декабрьских выплат, согласно прогнозу Reuters, может превысить ноябрьские объёмы на 35% и составить 2,3 трлн рублей.

В свою очередь рубль укрепляется в общем тренде с активами развивающихся рынков (EM), а позитивная динамика обеспечена прогрессом в торговом конфликте между Вашингтоном и Пекином, пояснил NEWS.ru практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Стоит отметить, что российская валюта набирает силы на фоне снижающейся рыночной активности и ликвидности перед рождественскими и новогодними праздниками.

Рынок становится «тонким», то есть небольшой объём может вызвать значительные движения. Поэтому после завершения налогового периода на этой неделе не исключена коррекция трёхнедельного роста, который наблюдался ранее. Иван Капустянский практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum

Цель по паре доллар/рубль 62,5–63 рубля. Спрос на валюту может обеспечить Центробанк в пользу Минфина в рамках налогового правила.

В целом ситуация для отечественной валюты складывается довольно благоприятная.

Нефть купается в долларах

Для нефтяного рынка наступили те самые лучшие времена. Всё благоволит тому, чтобы не оглядываться на прошлые довлеющие обстоятельства и смотреть лишь вперёд. На текущей неделе для роста цен на чёрное золото есть несколько драйверов, которые будут поддерживать нефтяной рынок и концентрировать внимание инвесторов на укреплении актива.

Одним из важнейших мотиваторов к росту в последнюю полноценную неделю года будет первый шаг в урегулировании торговой войны между США и Китаем, говорит трейдер и финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Дональд Трамп 21 декабря подтвердил, что торговое соглашение с Пекином, переговоры о котором ведутся более года, стороны подпишут «в ближайшее время». Однако никаких точных дат американский лидер пока не назвал.

Помимо ожиданий, что первая фаза торговой сделки должна быть подписана в начале января, ключевым фактором роста сейчас стала отмена пошлин со стороны Китая на шесть нефтяных и химических продуктов США.

Дополнительным фактором, который способствует росту цен на нефть, как в последние дни уходящего года, так и в грядущем году является договорённость о дополнительном снижении добычи нефти ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в день с 2020 года.

Но инвесторы начнут активную деятельность уже в конце этого года. Несмотря на тонкий рынок и предпраздничные дни, такие драйверы роста не могут оставить нефтетрейдеров в стороне. Ирина Ланис трейдер и финансовый аналитик компании «ФинИст» трейдер и финансовый аналитик компании «ФинИст»

Ближайшие перспективы роста нефти марки Brent — $67,66–68 за баррель. Техасская нефть WTI уже в последнюю неделю уходящего года может добраться до сентябрьских максимумов и дойти до отметки в $63 за бочку.

Новые высоты для золота

Золото готовится к штурму рубежа в $1480 за унцию, успех которого может подтолкнуть котировки в новый ценовой диапазон $1480–1520 с хорошими шансами превзойти рекорд 2019 года в $1557. Неудача же может, в свою очередь, вернуть в повестку дня возвращение к рубежу $1450. Ответ на этот вопрос может быть отложен на следующий год, так как текущая неделя из-за празднования католического Рождества уже не даст значительных поводов для изменения баланса сил «быков» и «медведей».

Единственное, что может придать уверенности покупателям, так это ожидаемая на исходе года тройная экспирация контрактов на срочном рынке (triple witching), по итогам которой на фондовом рынке может начаться назревшая коррекция, что повысит интерес к драгметаллу в качестве временной гавани для капитала, заявил трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

В то же время на фоне активного предоставления ФРС ликвидности (только в последние дни декабря объём операций РЕПО составит $150 млрд, а в целом по итогам всего месяца — $500 млрд) вероятность этого сценария невелика.

Уже в январе рынкам придётся отыгрывать подробности заключённой «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем. Тогда станут известны детали этой сделки, и у рынка может появиться её более взвешенная оценка. Вячеслав Максименко трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка»

Так, издание Global Times, редакция которого близка к властям КНР, сообщило, что заявления министра финансов США Стивена Мнучина и ряда других чиновников об удвоении Пекином закупок американской сельхозпродукции не подтверждается, равно как и то, что «первая фаза» будет подписана в январе. Не такой уж неправдоподобный сценарий, поскольку ранее в обеих столицах, по сути, лишь подтвердили то, что было согласовано ещё в октябре. С тем лишь отличием, что в Вашингтоне отказались от повышения пошлин на китайские товары объёмом в $160 млрд и сократили размер пошлин на товары объёмом в $120 млрд. Рынки же рассчитывали на полную их отмену. При этом нет определённости и в отношении начала переговоров по «второй фазе» и в работе механизма имплементации текущих договорённостей, поясняет трейдер.

Не исключено, что поддержку рынку золота окажет ситуация с импичментом в сенате, который демократы могут использовать для сокращения шансов Трампа на переизбрание. Приход к власти демократов может ознаменовать переход к менее благоприятному для бизнеса климату и резкое наращивание социальных расходов, что расширит дефицит госбюджета и ударит по доллару, к которому золото выступает альтернативой.