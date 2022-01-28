Цена нефти Brent превысила $90 впервые с октября 2014 года

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,43%, до $90 за баррель. По сравнению с закрытием предыдущей сессии нефть стала дороже почти на $2. На таких отметках нефть не торговалась с октября 2014 года, передаёт РБК.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже растёт на 2,1%, до $87,37 за баррель.

Нефть марки Brent 28 января дорожает , даже несмотря на снижение её запасов в Соединённых Штатах, отметили аналитики инвесткомпании «Фридом Финанс».

Ранее сообщалось, что стоимость российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе преодолела отметку в $90 за баррель. Подобные значения для данного сырья фиксировались осенью 2014 года.

После ноябрьского снижения цен на Brent с декабря 2021 года также наметилась позитивная динамика на рынке.

ОПЕК+ приняла решение продолжить увеличение добычи нефти в феврале на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, об этом стало известно в начале января. В феврале объём добычи сырой нефти странами ОПЕК+ составит 40,894 млн баррелей в сутки. Доля России и Саудовской Аравии будет составлять по 10,227 млн б/с.

Решение об увеличении добычи нефти было принято вопреки падению цен на нефть марки Brent до $67,3 (на 5,6% меньше, чем днём ранее) в связи с опасениями, связанными с падением спроса на энергоносители из-за нового штамма коронавируса.