Нацбанк Казахстана не исключил приостановки валютных торгов

В связи с возросшим давлением внешних геополитических факторов, торги валюты на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, 28 февраля, могут быть приостановлены, сказано в совместном заявлении биржи и Нацбанка страны, пишет ТАСС. В заявлении сообщается, что Национальный банк вместе с АО «Казахстанская фондовая биржа» внесли изменение регламента торгов в отношении валютной пары тенге — доллар США.

28 февраля торги начнутся в 15.00 (12.00 мск) по времени города Нур-Султан, в качестве формата выбран франкфуртский аукцион.Он позволяет определить цену отсечения аукциона, при которой заключается максимальный объём сделок. В обычной практике торги открываются в 10.15 (07.15 мск).

Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны, — говорится в заявлении.

При этом, как сказано в документе, «по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным банком совместно с АО „Казахстанская фондовая биржа“ 28 февраля до 15.00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов».

Ранее сообщалось, что курс евро превысил 127 рублей, доллар торгуется по 113,5 рубля на рынке Forex. Таким образом валюта достигла своего исторического максимума.

Накануне бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что самым мощным оружием США является доллар. С помощью национальной валюты Штаты выстраивают отношения и с друзьями, и с врагами, отметил он.