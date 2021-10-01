На угрозы Чехии из-за цен на газ ответил Совфед

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил чешскому дипломату Вацлаву Бартушке, который отвечает в Европе за вопросы энергетической безопасности, на его рассуждения о зелёной энергетике. Как пишет РБК, сенатор напомнил, что Европа пока ещё остаётся зависимой от российского газа, потому что не в состоянии полностью перейти на зелёные источники электроэнергии.

Непонятно, на какую зелёную энергетику он рассчитывает. Зелёная энергетика — это вопрос будущего, весьма туманного, — объяснил российский политик.

Джабаров напомнил чешскому дипломату, что углеводородная смесь сегодня крайне востребована во многих перерабатывающих областях нефтехимической промышленности. Он призвал его не говорить от лица всего Евросоюза на такие темы и усомнился в том, что все европейские лидеры поддерживают угрозы дипломата. Слова чеха он оценил как недружественные по отношению к России.

Мнение коллеги поддержал и сенатор Сергей Цеков. Он назвал угрозы неглубокими и неумными и отметил, что не все европейские деятели понимают процессы взаимоотношений Европы с Россией. Поэтому слова о том, что «он поставит Россию на место», могут дорого обойтись и ЕС, и Чехии в частности.

Ранее Бартушка призвал Европу перестать «церемониться» с Москвой и показать, что «для России ЕС — крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. И если Москве нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся». Кроме того, он призвал Европу полностью перейти на зелёную энергетику и уйти от нефти и газа.