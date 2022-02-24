Московская биржа отменила утренние торги на 25 февраля

Московская биржа на своём сайте сообщила, что утренняя торговая сессия на срочных и фондовом рынка не будет проводиться 25 февраля. Отмечается, что ранее сегодня, 24 февраля, российских рынок акций пережил сильнейший обвал за всю свою историю на фоне ситуации на Украине,

Обращаем внимание! 25.02.2022 отменены утренние торговые сессии на Фондовом и Срочном рынках. Начало торгов на Фондовом рынке в 9:50, на Срочном рынке в 10:00, — указано на сайте Биржи.

Ранее Московская Биржа сообщила о приостановке торгов на всех своих рынках на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным военной спецоперации по защите Донбасса. Об аналогичном решении сообщила Санкт-Петербургская биржа.

Уточняется, что котировки рубля, акций и фьючерсов упёрлись в установленные биржей границы. Это произошло практически сразу же после открытия торгов. По итогам торгов на вечер 24 февраля индекс Мосбиржи составил 2058,12 пункта (-33,3%), индекс РТС — 742,91 пункта (-39,4%).