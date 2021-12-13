Мосбиржа зафиксировала обрушение российского фондового рынка

Московская биржа сообщила об обрушении в ходе торгов 13 декабря индексов российского фондового рынка. Так, Индекс Мосбиржи просел ниже 3700 пунктов, это произошло впервые 20 июля. На сегодняшний день он составил 3672,54 пункта, уйдя в минус на 2,34% по сравнению с данными предыдущей торговой сессии, которая состоялась 10 декабря.

Значительно потерял и индекс РТС, опускавшийся до 1575,87 пункта (-2,26 %). В последствии индекс Мосбиржи был скорректирован до 3683,33 пункта, индекс РТС — до 1580,26 пункта.

Из 15 торгуемых на данной бирже «голубых фишек» только две показали рост и остались в плюсе к 16:10 по московскому времени, в их числе акции «Полюса», которые подорожали на 0,61%, до 13 022,5 рубля за штуку. Еще один игрок — «Полиметалл» — вырос на 0,31%, до 1285,5 рубля.

Сильнее всего ушли в минус бумаги «Газпрома», рост падения составил минус 3,28%, до 321,12 рубля. Ему составил пару Сбербанк с минус 3,14%, достигнув цены в 288,09 рубля и TCS Group (минус 3,08% и 6 119 рублей).

Ранее завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов сообщил, что волна распродаж, захлестнувшая мировые фондовые рынки из-за появления «омикрон»-штамма коронавируса и сомнений в эффективности вакцин, скорее всего, не приведёт к обвалу на биржах. А если и произойдёт падение, оно не будет катастрофическим, как в ситуации 1997–1998 годов.