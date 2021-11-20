МосБиржа возобновит торги облигациями «Роснано»

Московская Биржа планирует в понедельник, 22 ноября, возобновить торги облигациями «Роснано». В обращении биржи находятся девять выпусков облигаций общим объемом 71,5 млрд рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены в соответствии с предписанием Центробанка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу биржи.

Биржа планирует возобновить торги ценными бумагами «Роснано» с понедельника. Биржа готовит запрос в «Роснано» для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании, — приводит сообщение биржи агентство.

19 ноября МосБиржа приняла решение о приостановке торгов всех облигаций «Роснано». После этого в компании сообщили, что провели встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. В ходе неё обсуждались сценарии реструктуризации долгов в интересах кредиторов. В сообщении компании отмечалось, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок.

Ранее политолог Марат Баширов сообщил, что госкомпания «Роснано», ранее возглавляемая Анатолием Чубайсом, находится на грани банкротства. Погасить свои долги перед кредиторами она без помощи государства не может.