Мосбиржа отменила утренние торги 28 февраля

Московская Биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля, говорится на сайте площадки. Это делается для снижения волатильности финансовых инструментов во время биржевой торговли.

Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций и на срочном рынке 28 февраля 2022 года. Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли, - говорится в сообщении.

Мосбиржа отметила, что открытие торгов на рынке акций состоится в 9:50 (аукцион открытия), в 10:00 начнутся основные торги. Начало торгов на срочном рынке – в 10:00. Утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 6:50 с аукциона открытия.

Отметим, что сегодняшняя утренняя сессия, 25 февраля также была отменена. Накануне Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех своих рынках на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным «военной спецоперации по защите Донбасса». Аналогичное решение приняла и Санкт-Петербургская биржа.

Сразу после открытия 24 февраля котировки рубля, акций и фьючерсов упёрлись в установленные биржей границы. По итогам торгов на вечер 24 февраля индекс МосБиржи составил 2058,12 пункта (-33,3%), индекс РТС — 742,91 пункта (-39,4%).