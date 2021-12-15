Много политики и эмоций: почему рухнули акции российских компаний

Российский рынок акций в начале недели пережил настоящую паническую распродажу. Опасаясь разгона инфляции, санкций и ожидая новой волны пандемии, инвесторы бросились распродавать высоколиквидные бумаги. На мировых биржах тоже неспокойно, но в России волнение оказалось более выраженным. NEWS.ru узнал, как долго инвесторы будут избавляться от российских активов и почему шторм на фондовых рынках может оказаться предвестником нового кризиса в экономике.

Крутое пике

В начале недели российский рынок акций сильно упал и закрывался на минимумах. В понедельник индекс МосБиржи потерял чуть менее 5%, в то время как некоторые ликвидные «голубые фишки» всего за день лишились более 7% капитализации. Во вторник утром падение обернулось уже обвалом — индекс рухнул до минимумов с марта (3353,53 пункта), в моменте теряя ещё 7%.

Сильнее всего распродажи коснулись акций «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти», «Норникеля», «Яндекса». Учитывая, какой вес имеют эти бумаги в индексах, нет ничего удивительного, что падение акций ведущих российский компаний потянуло вниз весь российский фондовый рынок, заявил NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

На пике распродаж откат индекса МосБиржи от годовых максимумов достигал 21,9%, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. И хотя к концу дня вторника всё утреннее падение удалось отыграть и даже выйти в плюс на 1,5% относительно закрытия предыдущей вечерней сессии, осадок, как говорится, остался.

Московская Биржа Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская Биржа уже сообщила, что проведёт детальный анализ утренних торгов вторника и готова обсудить с участниками рынка возможные дополнительные меры поддержки ликвидности. Как подчеркнули в пресс-службе биржи, активность на ранних торгах вторника оказалась существенно выше средних показателей даже для основной сессии — свыше 40 млрд рублей, а это более трети среднедневного объёма.

Большая распродажа

Впрочем, надо признать, падал не только российский рынок акций. Снижались фондовые рынки в США и ЕС — на 0,4-1,1%. Мировые биржи вошли в штопор из-за новой волны пандемии и ожидания очередного падения спроса на ресурсы, объясняет Деев. «Припугнула» инвесторов и вышедшая в США и ЕС статистика, свидетельствующая об усилении инфляционных тенденций в развитых странах. Так, в Соединённых Штатах инфляция стала максимальной за 40 лет, в Германии — за 30 лет.

И всем становится понятно, что успокаивающие заявления регуляторов о том, что инфляция носит временный характер, далеки от реальности. Рост инфляции заставит ФРС и ЕЦБ быстрее начать повышать ставки, — полагает Деев.

Ожидается, что ФРС может перейти к ужесточению денежно-кредитной политики уже в первом квартале 2022 года. А повышение ставок означает снижение привлекательности рисковых активов. Снижение потока ликвидности может привести к уходу спекулятивных денег с развивающихся рынков, к которым относится и российский, пояснил NEWS.ru директор компании «Единый брокер» Артём Арзамасцев.

Вполне вероятно, что крупные игроки-нерезиденты готовятся к этому и заблаговременно сокращают вложения в российские бумаги, — рассуждает эксперт.

Потому с развивающихся рынков и выводятся капиталы. По словам Деева, инвесторы перекладываются в долларовые активы, казначейские облигации США и золото.

Cris Faga/Global Look Press

К слову, по той же причине падает и рынок криптовалют. Так, биткоин упал в понедельник на 7%, опустившись ниже $47 тыс. впервые с субботнего обвала 4 декабря. Ведущие альткоины из первой десятки потеряли от 8,7% (Binance Coin) до 12,9% (Solana). А общая капитализация крипторынка снизилась на 8,2%, до $2,23 млрд.

Рисковые активы перестают привлекать инвесторов из-за ожиданий ещё более масштабной коррекции по всему миру по мере повышения ставок регуляторами развитых стран, продолжает Деев.

Для российского фондового рынка дополнительным и сильным негативным фактором выступают геополитические риски. Многие эксперты связывают происходящее в первую очередь с заявлениями со стороны Белого дома и ЕС относительно жёстких мер в случае конфликта с Украиной. Мало кого интересует, что такая возможность вообще маловероятна, но как повод для новых санкций эти разговоры вполне подходят, указывает Деев.

Акции традиционно драматично теряют в цене, когда на рынке слишком много политики и эмоций, — признаёт начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Рынку нужны драйверы роста, а их сейчас нет, добавляет финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова. Цены в 2021 года выросли на 20–30%, покупательская способность упала. На этом фоне ЦБ будет продолжать поднимать ключевую ставку, ухудшая положение российской экономики.

Инвесторы прекрасно понимают, что для роста нужны позитивные новости. Пока их нет, они выходят в деньги или используют спекулятивные сделки, — говорит собеседница NEWS.ru.

А вот по мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, причиной падения российского рынка акций послужили, скорее, «технические моменты», связанные с «управлением рисками». Об этом говорит отсутствие аналогичных глобальных тенденций, которые, имей они место, были бы заметны. Так, цены на газ были пересмотрены в сторону сильного повышения, и высокие показатели доходности и потенциал роста показывает и нефтяная отрасль, перечисляет эксперт. В этом смысле рынок акций РФ остаётся фундаментально очень привлекательным, считает Скрябин.

Буревестники кризиса

Тем не менее его падение началось не во вторник и не в понедельник. Индекс ММВБ начал терять завоёванные позиции ещё в середине октября, а курсовая стоимость многих российских «фишек» снизилась за этот период на 20–25%, напоминает Арзамасцев.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И, как считает Деев, происходящее на рынках может означать нечто большее, чем только лишь временную коррекцию. Дело не только в российском рынке, а в общей ситуации в мировой экономике, объясняет он. Чтобы не допустить роста инфляции, регуляторам придётся повышать ставки — это означает коррекцию на биржах. Затем для стимулирования потребительского спроса и недопущения стагфляции опять нужно будет включать «печатный станок» и вбрасывать в экономику новую порцию денег. А это, в свою очередь, снова может привести к росту инфляции, новому витку ужесточения денежно-кредитной политики и падению бирж. Подобная ситуация наблюдалась на рубеже 1970–1980 годов — на протяжении целого десятилетия кризисы происходили один за другим.

Сейчас ситуация похожа, и наверняка мы наблюдаем начало нового глобального кризиса с периодами падений и кратковременных отскоков. А по сути это длительный период стагфляции — рост инфляции и безработицы с одновременным падением экономики во всём мире, — полагает Деев.

Опасен ли обвал ценных бумаг для нашей экономики? Опасен, но опосредованно. По словам аналитика, инвесторы выходят из рублёвых активов, стоимость акций падает, капитализация компаний сокращается, как и возможности для привлечения инвестиций и развития.

Но куда большую опасность несут рост инфляции, стагнация экономических процессов и падение потребительского спроса. Нет спроса — нет оборотов, нет прибыли — приходится сокращать издержки. Как следствие — зарплаты падают, а безработица растёт. Остаётся надеяться, что подобные прогнозы останутся всего лишь прогнозами. Хотя готовым нужно быть в том числе к развитию и самого негативного сценария.

Хорошая новость в том, что ускорение понижательного тренда может говорить о том, что на рынке ожидается если не разворот, то как минимум хороший отскок, считает Арзамасцев. Можно даже предположить, что купленные «на проливе» рынка бумаги могут принести инвесторам прибыль уже до конца текущего года.