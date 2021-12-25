Минэкономразвития: ЕС не требовал компенсаций от России

Минэкономразвития России сообщило, что информация прессы о том, что Евросоюз якобы потребовал от России оплатить убытки от импортозамещения в размере 290 млрд евро, не соответствует действительности. Власти ЕС хотят, чтобы РФ просто сняла ограничения на продажу европейской продукции. Также политики, написавшие жалобу в ВТО, хотят отменить или модифицировать некоторые меры, которые кажутся организации нарушающими правила организации. Об этом сообщил ТАСС.

Информация о том, что ЕС «требует от России 290 млрд евро» в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО, — сказано в сообщении МЭР.

Там ещё раз уточнили, что в 290 млрд евро оценивается именно ущерб, нанесённый европейским производителям за все годы после введения Россией импортозамещения. Сама Всемирная торговая организация не обладает полномочиями назначать какие-то выплаты или компенсации.

Кроме того, во время первого раунда обсуждений этого вопроса в ВТО Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения по всем введённым законам на своей территории. Москва доказала полное соответствие указанных мер обязательствам России в рамках ВТО.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал «большими моральными проблемами» требования Евросоюза к России из-за политики импортозамещения. Он напомнил, что ЕС сам ввёл экономические санкции против России.