Стоимость нефти марки Brent на торгах опустилась до уровня $30 за баррель, а в отдельные моменты и ниже. Последний раз так дёшево сырьё стоило в январе 2016 года. Между тем Россия в результате падения цен с $55 до $30 за баррель ежедневно теряет $260 млн, сообщили NEWS.ru в инвестиционной компании. Если динамика котировок не изменится, российский бюджет за год может недополучить 3 трлн рублей.

Оценка потерь российской нефтяной отрасли в $260 млн в день учитывает предполагаемый рост добычи сырья с 11 млн до 11,5 млн баррелей в сутки вследствие снятия ограничений ОПЕК+. Так как после этих событий курс рубля упал с 65 до 75 за доллар, то потери в российской валюте будут несколько ниже и составят 13,5 млрд рублей в день, или 4,9 трлн рублей в год, сообщили NEWS.ru в ИК «Велес Капитал».

4,9 трлн рублей — это выручка нефтяных компаний. На налоги приходится 60% этой выручки, поэтому потери российского бюджета оцениваются в 3 трлн рублей в год. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

В начале марта нефть на мировом рынке торговалась на уровне $50 за баррель. С этого момента её стоимость снизилась почти на 40%. В первый день торгов на этой неделе котировки обвалились более чем на 12% и опустились ниже отметки $30.

Падение цен на нефть стало частью глобального бегства от рисков, которое было частично спровоцировано очень слабой статистикой Китая, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Напомним, вышедшие в начале недели официальные данные КНР показали сокращение промышленного производства в январе–феврале на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это худший показатель за последние 30 лет.

Другим фактором, по словам эксперта, стала ценовая война, в частности, намерение Саудовской Аравии продавать нефть европейским потребителям по $25 за баррель.

Дальнейшая динамика цен на нефть будет во многом зависеть от распространения эпидемии коронавируса. Если ситуация начнёт выправляться, они могут повыситься. Если ухудшится, стоимость барреля вполне может опуститься до $25. Думаю, что в марте котировки будут находиться в диапазоне $25–35 за баррель. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

Резкое снижение нефтяных котировок и следующий небольшой отскок связаны с общим поведением мировых рынков, соглашается руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, биржевые индексы в Азии, Европе, США и России снижались на фоне заявлений ФРС и регуляторов о мерах по поддержке финансовых рынков — это было расценено как признание серьёзных последствий коронавируса для глобальной экономики.

Сегодня мировые индексы демонстрируют небольшой рост, что придало нефтяным котировкам положительный импульс. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

В свою очередь Иван Манаенко отмечает, что падение сырьевых цен произошло при практически полном отсутствии значимых новостей нефтяного рынка. Это, несомненно, плохой сигнал, который означает, что никто ни с кем не спешит договариваться, ничего важного не происходит.

Избыточное предложение

Richard B. Levine via imago-images.de/Global Look Press

Один из крупнейших инвестиционных банков мира Morgan Stanley во второй раз за месяц понизил свой прогноз мировых цен на нефть. Сейчас в финучреждении ожидают, что средняя цена марки Brent во II квартале составит $30 за баррель, а не $35, сообщил Reuters. При этом временами цена может уходить и ниже указанного уровня.

В банке полагают, что даже резкое снижение нефтяных котировок не заставит участников соглашения ОПЕК+ в ближайшее время вернуться за стол переговоров. В результате на рынок придут дополнительные большие объёмы сырья, по крайней мере, на короткий период. Специалисты Morgan Stanley ожидают, что избыток нефти на мировом рынке в этом году может составить 3,5 млн баррелей в сутки. Дело в том, что продолжающееся распространение коронавируса, скорее всего, не позволит спросу на горючее для различных видов транспорта заметно восстановиться в ближайшие месяцы, отметили в банке.

Иван Манаенко считает, что оценка Morgan Stanley слишком пессимистическая. Он полагает, что если ОПЕК для создания баланса на рынке предлагал сократить добычу ещё на 1,5 млн баррелей в сутки, то возможный излишек можно оценить по меньшей мере в 2 млн. Возможно, дальше будет и 3 млн, но это уже не принципиально, поскольку ни 2 млн, ни 3 млн баррелей в сутки в нынешних условиях никуда не исчезнут, уверен эксперт.

Для основных производителей нефти, таких как Россия и Саудовская Аравия, текущие цены крайне низки. Для американских сланцевиков тоже. Поэтому я полагаю, что в обозримой перспективе сырьевые котировки должны вернуться на уровень $38–40 за баррель — именно здесь находится их равновесное значение. При этом нет ощущения, что цены могут подняться до $60, для этого нужна более спокойная ситуация на рынках, — уверен эксперт.

К середине 2020 года переизбыток на рынке нефти может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей, чего не было никогда в истории, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, до сих пор максимальный излишек в глобальном плане составлял 360 млн баррелей — это было в конце 2015 — начале 2016 года.

В ближайшие месяцы объём ежедневной добычи будет превышать спрос на 10 млн баррелей. Это цифра складывается из данных об увеличении добычи в Саудовской Аравии (плюс 3,5 млн баррелей в сутки), а также в Ираке, ОАЭ и Катаре — ещё столько же. Увеличат добычу Бразилия и Норвегия.

В 1980 году переизбыток нефти на мировом рынке в размере 2,6 млн баррелей в сутки привёл к мировому кризису, — предупреждает аналитик.

Между тем Соединённые Штаты могут воспользоваться ситуацией и заметно пополнить свои стратегические резервы нефти по низкой цене. Как сообщил источник Reuters в Минэнерго США, Вашингтон может начать закупку сырья в течение двух недель. Предполагается, что к уже имеющимся запасам будет добавлено ещё 77 млн.

Артём Деев отмечает, что помимо США пополнение резервов планирует Китай. При покупке 1 млн баррелей в день его хранилища заполнятся через 3–6 месяцев. Однако подобных шагов обоих государств недостаточно, чтобы убрать весь излишек с мирового рынка.

Можно прогнозировать, что в ближайшие две недели котировки нефти будут находиться на уровне $30–35 за баррель, а в апреле, после завершения сделки ОПЕК+, они могут уйти к $20–25, считает он. В течение года цены будут находиться в диапазоне $20–40 за баррель, так как превышение предложения над спросом будет сохраняться длительное время.

Низкие цены на нефть не только сокращают доходы российского бюджета, но одновременно ослабляют рубль, курс которого в настоящее время снизился до 74 за доллар. Эксперты отмечают, что зависимость российской валюты от сырьевых котировок не столь высокая, как раньше, но она есть.

Рубль, конечно, падает меньше, чем нефть, поскольку зависит не только от неё, но также от потока нерезидентов в ОФЗ, состояния процентных ставок на Западе и других факторов, — констатировал Суверов.

Но если нефть будет снижаться до $25, то вполне возможно, курс рубля может опуститься до 80 к доллару.

Сильная девальвация рубля, например, до уровня 90 за доллар, может стать одним из инструментов для наполнения бюджета, который недополучает средства из-за падения цен на нефть и выдавливания с рынка российских производителей.