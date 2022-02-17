Микролёрнинг, геймификация и другие «фишки» современного обучения

Рынок онлайн-образования сегодня оценивается в 60 миллиардов рублей. Эффективное «просвещение» не обязательно должно проходить в университетских стенах и отнимать много времени. О том, как современные тренды меняют подход к учёбе и где сегодня искать новые знания, а также как не ошибиться с выбором онлайн-курса — в материале NEWS.ru.

Бум онлайн-образования

По оценкам экспертов Smart Ranking, российский рынок EdTech (дословно — «образовательные технологии») в 2020-м вырос на четверть, до 53-54 млрд. В 2021 году он оценивался в 60 млрд. При этом суммарная выручка топ-60 компаний — участников рынка в пандемийном году выросла более чем на 113%, чуть не дотянув до 34 млрд рублей: у людей появились время и возможности для самообразования.

В 2020 году из-за пандемии случился бум, но глобальный тренд EdTech и онлайн-образования на мировом рынке начал формироваться задолго до неё, рассказывает EdTech предприниматель, основательница образовательной платформы Мария Солодар. По её словам, рост сегмента онлайн-образования в 2021 году составил до 80% и в 2022 году продолжит расти.

В 2020 году пандемия воспринималась как что-то временное, но в 2021-м её влияние на устройство мира укрепилось. Удалённую работу мы уже принимаем как данность, а онлайн-университеты в качестве брендов стали приближаться и даже обгонять классические вузы, говорит основатель платформы по поиску работы для школьников и студентов TRIXTER Эдуард Чечерин.

Ёмкость рынка неуклонно растёт благодаря увеличению средних чеков и расширению не только ядра аудитории, но и появлению новых сегментов и групп потребителей, — отмечает эксперт.

Онлайн-образование пять лет назад и сейчас невозможно даже сравнивать, добавляет директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent Мария Кислова. Отличается всё — и выбор, и технологии, и подходы к обучению. Да и клиенты онлайн-школ тоже изменились. За время пандемии люди научились ценить своё время и успели понять, чего они хотят на самом деле: готовы ли они и дальше развиваться в той профессии, которую выбрали, или предпочитают открыть для себя что-то совершенно новое. Кому-то нужен язык, кому-то — технические «прокачки», кому-то — бухучёт, программирование, продолжает Кислова.

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Люди посмотрели на рынок более объективно: не через узкое окошко, а, скажем так, через панорамное окно. Включился здоровый рефлексивный карьерный эгоизм, где человек совершенно осознанно понимает, куда он хочет двигаться, сколько у него есть на это времени, ресурсов, денег и к какому результату он хочет прийти. То есть запросы стали поступать более точечные, конкретные, — рассказывает собеседница NEWS.ru.

Кто-то после окончания университета приходит к выводу, что вовсе не хочет быть, условно говоря, инженером, а мечтает стать дизайнером. И вот как раз для таких людей открываются удивительные возможности. По словам Кисловой, сегодня, чтобы стать специалистом узкой направленности, уже не нужно учиться пять лет, можно окончить полугодовые курсы и «добить» всё это заказами — набить руку на друзьях, знакомых и знакомых друзей.

Новое слово в обучении

Пожалуй, одним из главных трендов в сфере дистанционного образования в последние годы стал микролёрнинг. Простыми словами, это обучение небольшому объёму материала за короткий промежуток времени. Оно занимает не более 25 минут в день, позволяя получать знания где и когда удобно.

Микролёрнинг — это порождение существующей действительности, где количество окружающей нас информации переваливает за доступные для осмысления человеком объёмы и вынуждает мозг избавляться и блокировать большую часть, а авторов — ужимать контент, оставляя только самое важное, — объясняет Чечерин.

По словам эксперта, возможность получения конкретного «хард скила» (от англ. hard skills — «жёсткие навыки», профессиональные, технические компетенции) в короткой форме становится настолько востребованной в сфере онлайн-образования, что при правильном подходе микролёрнинг способен захватить все сферы путём встраивания в другой тренд — life-long learning (непрерывное обучение).

На первый взгляд, непрерывное обучение кажется полным противоречием микролёрнингу, однако суть заключается в том, что современные люди готовы учиться на протяжении всей жизни, но концентрированно и по чуть- чуть, — говорит эксперт.

Формат «микро» стал трендом последних лет не только в образовании, напоминает Мария Солодар. Мы заметили это с появлением 15-секундных сторис, с введением ограничений Instagram на ролики длиной в минуту, с появлением shorts внутри приложения YouTub, перечисляет она. Это абсолютно нормальная ситуация для общества, существующего в информационную эпоху.

Мы столкнулись с переизбытком информации. С одной стороны, информация — это новая нефть, с другой — вокруг нас целая куча информационного мусора, — говорит Солодар.

Если «потреблять» весь контент, который есть в Интернете, — не хватит и жизни. Количество новостей, статей, аудио- и видеоконтента растёт в геометрической прогрессии, и человек сталкивается с проблемой когнитивной способности переводить и воспринимать информацию. И в этом смысле возникновение тренда на короткие бриф-форматы абсолютно естественно, считает она.

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От игры к знаниям

Игровые практики внедряются в образование, чтобы повысить мотивацию учащихся, а также с целью лучшего усвоения материала. Геймификация может применяться на школьном уроке, на дополнительных курсах и даже в корпоративном обучении.

Это необходимый инструмент для того, чтобы в занятиях с детьми вовремя переключать род деятельности, а также для того, чтобы взрослые «не закисали» на чём-то одном, а чередовали разные типы активностей, рассказывает Кислова.

Формат обучающих симуляторов, где ты не просто потребляешь информацию, но и сразу практикуешься и получаешь обратную связь от кураторов, действительно весьма активно развивается, соглашается Чечерин. Однако полный переход на геймификацию в образовании эксперты считают лишним. И здесь очень важно не заиграться.

Если ребёнку просто давать играть в математические игры, он не научится решать задачи на бумаге в столбик, потому что не приобретёт необходимых «хард скиллов» по предмету. Здесь важна комбинация, — указывает Кислова.

Современный учитель должен обладать семью компетенциями: педагогического дизайнера, игромастера, координатора проектов, аналитика, тьютора, наставника и фасилитатора. Эти позиции уходят корнями в персонализацию обучения, основными условиями которой являются вариативность, субъектная позиция ученика и учителя, деятельностный, а не пассивный формат освоения содержимого, а также проекты и исследования, то есть совместный поиск решений.

Отрицать, что «в комнате нет слона» и онлайн-образование никогда не потеснит классическое образование, — уже даже несерьёзно, признаёт Кислова.

Как выбрать курс для себя

Получить новую профессию сегодня можно не выходя из дома. И здесь самое главное — правильно выбрать программу обучения. На что обратить внимание при выборе онлайн-курса?

Для начала нужно решить, что вы хотите и для чего, объясняет Кислова. Одно дело, если вы хотите прибавку к зарплате в 30%, другое — если мечтаете выйти на международный уровень, повысить самооценку или продвинуться по карьерной лестнице.

Следующим шагом должна стать оценка своих ресурсных, временных, финансовых возможностей. Дальше пробуем «прокалиброваться» — посмотреть, что предлагает рынок. Для этого нужно сравнить три-четыре компании и то, что они обещают, продолжает Кислова.

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Ещё лучше — сравнить пару непохожих друг на друга предложений. Например, узнать, сколько будет стоить точечный репетитор по искомому языку программирования, либо найти офлайн-школу, где проводятся групповые занятия. Во втором случае это будет, скорее всего, дешевле, но более энергозатратно и потребует больше времени, — рассказывает эксперт.

По мнению Чечерина, в первую очередь стоит смотреть на обучающую программу, формат обучения, преподавателей, отзывы учеников и имидж самой школы, а также условия возврата денежных средств.

Мария Солодар советует выбирать из тех компаний, которые уже давно работают на рынке. По её словам, прежде всего стоить обратить внимание на методологию, по которой будет происходить обучение, и то, кем создавался образовательный контент.

Хороший тренер по футболу и классный футболист обладают разными навыками. Можно быть гениальным математиком, но одновременно не уметь донести знания до широкой аудитории, — обращает внимание собеседница NEWS.ru.

Онлайн-образование подходит всем, но прежде нужно определиться со своими целями, мотивацией, сроками и возможностями, добавляет Кислова. По её словам, это всё равно как решить с понедельника заняться спортом. Кто-то, уже будучи спортсменом, хочет открыть для себя новый вид спорта, а кто-то, не имея прежде ничего общего со здоровым образом жизни, но имея огромное желание, отваживается начать новую жизнь. В обоих случаях теперь они имеют равные возможности добиться успеха благодаря онлайн-образованию.