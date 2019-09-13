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Объём сделок по золоту на Московской Бирже с января по август 2019 года снизился на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает «ПРАЙМ». В количественном выражении объём «золотых» сделок составил 11,04 т. При этом рынок серебра вырос по сравнению с расчётным периодом в 2018 году, показав увеличение почти в...