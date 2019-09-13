Лондонская фондовая биржа (LSEG) рассмотрела предложение Гонконгской фондовой биржи (HKEX) о слиянии. Совет директоров LSEG направил китайским коллегам письмо, в котором сообщил об отказе.
В Лондоне инициативу Гонконга расценили как предварительную, нежелательную и условную. HKEX планировала приобрести акционерный капитал LSEG, передаёт
Ранее News.ru писал, что холдинговая компания S7 Group намерена объединить свои авиакомпании «Сибирь» и «Глобус». Предполагается, что самолёты «Глобуса» и сотрудники перейдут в сертификат эксплуатанта «Сибири».