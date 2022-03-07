Курсы рубля к доллару и евро достигли исторических минимумов

Доллар торгуется на Forex у отметки 152 рубля, евро — 165 рублей, следует из данных биржи.

Нефть сорта Brent стоит больше $123 за баррель, котировки нефти сорта WTI торгуются выше $118 за баррель, следует из материалов на сайте агентства Bloomberg.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доведении до украинской стороны, что спецоперация по демилитаризации может закончиться в любой момент в случае, если Киев выполнит условия Москвы. В перечень требований входит признание Крыма частью России, признание Донецкой и Луганской народных республик, а также внесение поправки в конституцию, запрещающей вступление в «какой-либо блок».