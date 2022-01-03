Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару

Курс рубля показал незначительный рост к доллару и евро в начале утренней торговой сессии, следует из данных Московской Биржи. Положительная динамика связана с подорожанием нефти. Курс доллара расчётами «завтра» на 07:20 мск снизился на 10 копеек — до 74,44 рубля. Евро также опустился на 10 копеек и стал стоить 84,16 рубля.

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,5 процента — до 79,3 доллара за баррель.

Российский рынок акций также демонстрирует рост в начале ранних торгов. Рублёвый индекс Московской Биржи с дополнительным кодом (iMOEX2) по состоянию на 07:14 увеличился на 0,7% и составил 3880 пунктов.

Ранее российские эксперты и инвестиционные аналитики предположили, что курс российской валюты в январе должен укрепиться. Специалисты также ожидают роста отечественного рынка акций.

Ранее главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников сообщил, что доллар США в 2022 году продолжит своё укрепление относительно мировых валют, стремясь при этом к индексу DXY на уровне 105 пунктов.

Что касается пары доллар-рубль, то здесь отечественная валюта имеет слабые позиции и довольно уязвима, хотя предпосылки к укреплению сохраняются. В начале 2022 года на рубль будут давить пандемия коронавируса и снижение цен на нефть.

Говоря о курсе рубля к концу 2022 года, эксперт предположил, что он составит порядка 76,5 рубля, а в середине года будет находиться на уровне 75,5 рубля.